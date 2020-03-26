Астрономы улучшили фото черной дыры

Четкий снимок удалось получить при помощи рендеринга изображений.

Команда, возглавляемая учеными из Гарвардской инициативы “Черная дыра“, опубликовала статью, в которой излагается метод моделирования более четких изображений черной дыры.

Статья была опубликована в рецензируемом академическом журнале Science Advances. Это произошло менее чем через год после того, как телескоп Event Horizon, совместная сеть телескопов вокруг Земли, впервые визуализировала черную дыру.

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Группа ученых собралась, чтобы обсудить как усовершенствовать изображение черной дыры. Исследователи использовали метод рендеринга изображений, называемый трассировкой лучей, обычно встречающийся в компьютерной графике. Техника может “создать изображение, которое отдаленный наблюдатель мог бы увидеть, если бы черная дыра была освещена“, - сказал ведущий автор и астрофизик Гарвард-Смитсоновский Майкл Д. Джонсон.

Моделирование было результатом теоретических расчетов.

“Структура была воспроизведена на компьютере, но если вы не знаете, что искать с компьютером, вы пропустите это“, - сказал Стромингер. “Это должно быть то, что вы можете объяснить на бумаге и понять. И когда мы решили это сделать“.

Наблюдение привело к более точным вычислениям на цифровом изображении, которые затем дали более четкие изображения черной дыры.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы сделали уникальное фото черной дыры.