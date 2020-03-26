Хаббл заснял огромные цунами от квазаров

Квазары выкидывают материю на миллиарды световых лет от себя.

Приведенные в действие сверхмассивными черными дырами, которые поглощают огромное количество галактического материала, квазары являются одними из самых энергичных объектов во Вселенной. Насколько энергичны? Некоторые из них сияют в 1000 раз ярче, чем галактики, в которых они находятся. Теперь команда астрономов использовала космический телескоп Хаббл, чтобы исследовать несколько больших квазаров, и то, что они обнаружили, было ошеломляющим. Некоторые квазары действуют как цунами, толкая солнечные ветры, создавая рябь по всей галактике.

Квазары появляются, когда сверхмассивные черные дыры высасывают вещество из окружающих их галактик, выплевывая струи вещества. Они также нагревают материалы вокруг себя, создавая перегретые диски, которые раздувают “ветры“ под действием магнитного и радиационного давления.

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Целью проекта команды было измерить количество энергии в этих ветрах. Это может быть сложно, так как квазары очень отдалены - расстояние до них составляет 10 миллиардов световых лет.

Вот тут-то и появляется Хаббл. Космический телескоп сделал лучшие снимки квазаров в видимом свете, причем одна (внизу) струя представляет собой объект (сверху и слева от квазара) длиной 200 000 световых лет - в четыре раза больше радиуса галактики Млечный Путь.

Телескоп заснял "цунами" от квазара NASA

Однако, чтобы измерить скорость ветра квазара, команда использовала другой инструмент Хаббла, который называется Спектрограф Космического Происхождения (COS). Это единственное устройство, которое может фиксировать определенный диапазон ультрафиолетового света, необходимый для измерения доплеровского смещения, присутствующего в струях (джетах) квазара. Это, в свою очередь, может дать ученым скорость и состав этих струй.

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Ученые измерили джеты на 13 квазарах и нашли некоторые поразительные результаты. Некоторые раздували ветры, которые толкали материю от центра галактики на несколько процентов меньше скорости света. Один квазар производил ветры, которые начинались со скоростью 69 миллиона км в час и достигали скорости в 74 миллионов км в час три года спустя, ускоряясь быстрее, чем любой другой квазар.

Это явление показано на иллюстрации художника сверху, но в реальной жизни оно может выглядеть еще более эффектно. Когда ударная волна квазара нагревает материю до миллиардов градусов, она будет светиться в рентгеновских и видимых спектрах.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы засняли вырывающийся из галактики ветер.