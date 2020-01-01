Найден общий предок всех животных

Это первое живое существо с двухсторонней симметрией.

На территории Южной Австралии еще 15 лет назад были обнаружены норы, которые создали живые существа еще 555 млн лет назад. Ученые долгое время не могли найти останки этих существ. Но недавно исследователям из Калифорнийского университета в Риверсайде удалось обнаружить их.

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Существо, которое назвали Ikaria wariootia, одним из первых на планете получило двустороннюю симметрию. У животного были рот, анус и кишечник, чего не было у других латерально-симметричных существ той эпохи.

Ученые Скотт Эванс и Мэри Дрозер изучали территорию рядом с норами и обнаружили крохотные овальные отпечатки. Они использовали технологию трехмерного лазерного сканирования и воссоздали облик животных, которые оставили отпечатки. Ikaria wariootia имела цилиндрической формы туловище со слабовыраженной мускулатурой. Их длина была от двух до семи миллиметров, а ширина - не более 2,5 миллиметра.

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В то же время, эти существа были достаточно сложными для своего времени. Они перемещались благодаря перистальтической локомоции - как черви. И, судя по тому, что животные проделывали ходы в дне океана, они могли иметь примитивные сенсорные способности, распознавая органическую пищу.

Это открытие позволяет узнать о эволюции живых существ того времени. Ученые считают, что именно Ikaria wariootia являются предками большинства многоклеточных. Подобные существа того времени, такие как дикинсонии, не имели ротового отверстия, хотя и обладали билатеральной симметрией. Они оказались тупиковыми ветвями эволюции.

Напомним, ранее сообщалось, что найдены жившие при динозаврах прямые предки человека.