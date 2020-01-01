Астрономы нашли границу Млечного Пути

Наша галактика намного больше, чем кажется.

Новое исследование показывает, что Млечный Путь простирается почти на 2 миллиона световых лет, в 15 раз шире, чем его спиральный диск. Исследование может привести к лучшей оценке того, насколько массивна галактика и сколько других галактик вращается вокруг нее.

Читай также: В Млечном пути нашли экстремально массивную планету

Астрономам давно известно, что самая яркая часть Млечного Пути, диск звездообразных звезд, в котором находится солнце, имеет ширину около 120 000 световых лет. За этим звездным диском находится газовый диск. Огромный ореол темной материи, предположительно полный невидимых частиц, охватывает оба диска и простирается далеко за их пределы. Но поскольку темный ореол не излучает свет, его диаметр трудно измерить.

Теперь Алис Дизон, астрофизик из Даремского университета в Англии, и ее коллеги использовали близлежащие галактики, чтобы определить местонахождение края Млечного Пути. Точный диаметр составляет 1,9 миллиона световых лет, сообщается в статье, размещенной на сайте arXiv.org.

Чтобы представить этот размер в перспективе, представьте карту, на которой расстояние между Солнцем и Землей составляет всего один дюйм. Если бы центр Млечного Пути было в центре Земли, край галактики был бы в четыре раза дальше, чем Луна.

Читай также: Хаббл заснял разорванную галактику

Чтобы найти границу Млечного Пути, команда Дизона провела компьютерное моделирование того, как гигантские галактики, такие как Млечный Путь, образуются. В частности, ученые искали случаи, когда две гигантские галактики возникали рядом, как Млечный Путь и Андромеда, наш ближайший гигантский сосед, потому что гравитация каждой галактики тянет за собой другую. Моделирование показало, что сразу за границей темного гало гигантской галактики скорости малых соседних галактик резко падают.

Используя существующие наблюдения на телескопе, Дизон и ее коллеги обнаружили аналогичное падение скорости малых галактик вблизи Млечного Пути. Ученые утверждают, что это произошло на расстоянии около 950 000 световых лет от центра Млечного пути, отмечая край галактики.

Читай также: Все дисковые галактики оказались точными, как часы

Хотя темная материя составляет большую часть массы Млечного Пути, результаты моделирования показывают, что звезды также должны существовать на этих дальних расстояниях.

В будущем астрономы смогут уточнить местоположение границы Млечного Пути, открыв дополнительные небольшие галактики поблизости. Астрономы могут также искать отдельные звезды на границе, говорит Майк Бойлан-Колчин, астрофизик из Техасского университета в Остине, который не участвовал в исследовании. Самые дальние такие звезды будут очень тусклыми, но будущие наблюдения должны их найти.

Измерение также должно помочь астрономам выявить другие галактические свойства. Например, чем больше Млечный Путь, тем он более массивен - и тем больше вокруг него должно вращаться галактик, говорит Розмари Уайз, астроном из Университета Джона Хопкинса, который не участвовал в новой работе. На данный момент известно около 60 спутников Млечного Пути, но астрономы подозревают, что многие еще ждут открытия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Млечном Пути нашли следы других галактик.