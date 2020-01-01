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Ученые обнаружили два новых вида акул с носами-пилами

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Акулы были найдены в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.
Новый вид акул
Новый вид акул
popsci.com

Исследователи выявили два новых вида акул в водах восточной части Африки. Редкие маленькие существа варьируются до метра в длину и принадлежат к группе, называемой рыбами-пилами. Их открытие стало неожиданностью для ученых, которые ранее знали только об одном виде.

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"Настоящее исследование… [подтверждает], насколько важен западный Индийский океан с точки зрения биоразнообразия акул и скатов, а также того, сколько нам еще предстоит найти", - сказал Саймон Вейгманн, морской биолог из исследовательской лаборатории Elasmobranch в Гамбурге. Он и его коллеги сообщили о своих находках 18 марта в журнале PLoS ONE.

В честь дочери и племянницы Вейгманна недавно найденные акулы были названы шестигорлой пилой Кая и шестигорлой пилой Анны. Их морда немного отличается от морды их двоюродного брата P. warreni. У всех трех акул есть похожие на усы органы, называемые усиками, которые они используют для обнаружения пищи; они также есть у сомов. Однако, недавно обнаруженные усы акул расположены дальше ото рта. 

Напомним, ранее сообщалось, что редкую акулу-призрака впервые сняли на видео.

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Теги: акула, открытие
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