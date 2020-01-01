NASA просит помочь им создать ровер для ада

Космическое агентство начало отбор проектов по покорению Венеры .

NASA просит общественность помочь им исследовать “ад“. Так агентство называет поверхность планеты Венера.

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Покрытая облаками планета настолько сурова, что ее поверхность, покрытая потоками лавы и, возможно, действующими вулканами, достигает температуры 450 градусов по Цельсию. По данным NASA, поверхностное давление настолько велико, что оно быстро сокрушит даже корпус атомной подводной лодки.

Но у NASA есть планы по созданию очень выносливого ровера, и агентство просит общественность разработать датчик, который бы можно было поместить на этом концептуальном транспортном средстве. Называемый Automaton Rover для экстремальных сред (AREE), ровер будет использовать энергию ветра, чтобы провести несколько месяцев, тщательно исследуя поверхность Венеры. Транспортное средство требует датчик для навигации.

Этот ровер еще не готов к отправке на Венеру. AREE является частью программы NASA Innovative Advanced Concepts. NASA официально еще не одобрило миссию AREE для запуска, но агентство надеется, что эта технология когда-нибудь будет использована на поверхности Венеры, на которой ни один космический корабль не приземлился с 1985 года. Последней миссией была Вега 2 в Советском Союзе. Зонд совершил посадку и в течение короткого времени подвергался экстремальным условиям на поверхности Венеры.

Концепты ровера для Венеры NASA

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“Земля и Венера являются планетами-близнецами, но Венера в какой-то момент обернулась и стала негостеприимной для жизни“, - заявил Джонатан Саудер, главный исследователь AREE в Лаборатории реактивного движения НАСА. “Исследуя Венеру, мы можем понять, что заставило Землю и Венеру пойти совершенно разными путями, и можем исследовать чужой мир недалеко от нас“.

Несколько призов будут вручены за концепты устройств, которые должны выдерживать экстремальные температуры и давления. По словам NASA, одной из распространенных проблем является то, что современная электроника выходит из строя при температуре чуть выше 120 C.

Первое место за идею сенсора получит 15 000 долларов, другие призы - 10 000 долларов (за второе место) и 5000 долларов (за третье место). Заявки принимаются до 29 мая, а NASA объявит победителей в июле.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA обещает $1,5 миллиона за солнечные батареи.