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Зонд NASA сделал потрясающее фото Юпитера

Комментариев: 2
Планета видна со стороны южного полюса.
Снимок Юпитера
Снимок Юпитера
NASA

Миссия НАСА “Юнона“ запечатлел южное полушарие Юпитера 17 февраля 2020 года, во время сближения космического корабля с планетой-гигантом.

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Юпитер не только самая большая планета, вращающаяся вокруг Солнца, она еще содержит в два раза больше материала, чем все другие объекты в Солнечной системе, включая все планеты, луны, астероиды и кометы. По своему составу Юпитер напоминает звезду, и, по оценкам ученых, если бы он был по меньшей мере в 80 раз массивнее при своем образовании, он мог бы стать типом звезды, называемой красным карликом, а не планетой.

В то время как наиболее распространенные элементы Вселенной, водород и гелий, составляют большую часть массы Юпитера, поразительные облака, которые видны наверху его атмосферы, состоят в основном из аммиака и сероводорода.

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Этот вид с высоким разрешением представляет собой композицию из четырех изображений, полученных с помощью имидж-камеры JunoCam и собранных ученым Кевином М. Гиллом. Изображения были сделаны 17 февраля 2020 года, когда космический корабль находился на расстоянии примерно от 49 500 и 100 400 км от вершин облаков планеты, в широтах между 50 и 68 градусами юга.

Напомним, ранее сообщалось, что на Юпитере сфотографировали темное пятно.

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Теги: Юпитер, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.03.2020, 12:40
Оценка:  +3
гость
Да-а-а!
Это вам, батенька, не петухов из говна и шишек лепить!
BROKER666    18.03.2020, 12:58
Оценка:  +1
BROKER666
...и в век космических технологий, авианосец дровами топить
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