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Обнаружена давно потерянная столица майя

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Остатки древней столицы нашли на пастбище для коров в Мексике.
Раскопки Сак-Ци
Раскопки Сак-Ци
phys.org

Доцент антропологии Чарльз Голден и его коллеги нашли давно потерянную столицу древнего королевства майя на дворе мексиканского скотовода. Голден, в сотрудничестве с биоархеологом Университета Брауна Эндрю Шерером и группой исследователей из Мексики, Канады и США, начал раскопки этого места в июне 2018 года.

Среди их находок - множество памятников майя, на одной из которых есть важная надпись, описывающая ритуалы, сражения, мифического водного змея и танец бога дождя. Они также нашли остатки пирамид и королевского дворца.

Карта места раскопок. Подковообразное строение слева - площадь дворц
Карта места раскопок. Подковообразное строение слева - площадь дворц
phys.org

Пока ученые работали, рядом паслись коровы. Ежедневно им приходилось заботиться о том, чтобы животные не растоптали раскопки, не упали в глубокие ямы или не загрязнили рабочую зону навозом.

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Голден и его коллеги-исследователи полагают, что археологические раскопки, названные Лаканджа Цельталь для близлежащего современного сообщества, были столицей королевства Сак-Ци, расположенного на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики. Вероятно, вначале оно было заселено 750 г. до н.э., а затем занято более 1000 лет.

Ученые искали доказательства Сак-Ци с 1994 года, когда они обнаружили ссылки на него в надписях, найденных на других раскопках майя. Царство также упоминается в скульптурах, размещенных в музеях по всему миру.

Слева - чертеж таблички, найденной на месте раскопок. Справа - цифровая 3D-модель
Слева - чертеж таблички, найденной на месте раскопок. Справа - цифровая 3D-модель
phys.org

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Сак-Ци был отнюдь не самым могущественным из королевств майя, и его остатки скромны по сравнению с более известными достопримечательностями Чичен-Ицы и близлежащего Паленке.

Но Голден говорит, что обнаружение Сак-Ци по-прежнему является важным достижением в нашем понимании политики и культуры древних майя. 

Голден и его сотрудники опубликовали результаты своих исследований в декабре в Журнале полевой археологии.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые узнали, кто основал цивилизацию майя.

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Теги: майя, раскопки, археология
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