Медики назвали способ избавиться от зависимости Facebook

Просто меньше проводите времени в соцсети.

Команда психологов из Ruhr-Universität Bochum (RUB) пригласила 286 человек для участия в эксперименте. Подопытные как минимум 25 минут в день проводили в соцсети. В среднем же группа в Facebook сидела минимум 1 час в день.

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Все подопытные были разбиты на две группы. Контрольная группа из 146 человек продолжила пользоваться соцсетью в обычном режиме. Второй группе из 140 человек сократили пребывание в Facebook на 20 минут на две недели.

После окончания эксперимента выяснилось, что во второй группе подопытные стали меньше курить, а общая физическая активность увеличилась. Этот результат сохранился даже через три месяца после исследования.

Исследователи добавляют, что не обязательно отказываться от Facebook вообще. Просто нужно уменьшить количество времени в соцсети.

Результаты показали: участники группы, которые сократили свое время использования Facebook, использовали платформу меньше, как активно, так и пассивно.

"Это важно, потому что пассивное использование, в частности, приводит к тому, что люди сравнивают себя с другими и, таким образом, испытывают зависть и снижение психологического благополучия", - говорит Юлия Браиловская, одна из авторов исследования.

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Участники, которые сократили время использования Facebook, более того, курили меньше сигарет, чем раньше, были более активны физически и демонстрировали меньше симптомов депрессии, чем контрольная группа. Их удовлетворенность жизнью увеличилась.

"После двухнедельного периода детоксикации в Facebook эти эффекты, то есть улучшение самочувствия и здорового образа жизни, продолжались до окончательной проверки через три месяца после эксперимента", - отмечает Юлия Браиловская.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что простого сокращения времени, проводимого в Facebook каждый день, может быть достаточно для предотвращения вызывающего привыкание поведения, повышения благосостояния и поддержания более здорового образа жизни. "Не нужно вообще отказываться от платформы", - заключает Юлия Браиловская.

Напомним, ранее сообщалось, что богатейший человек планеты предостерег от соцсетей.