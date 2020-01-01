Специалист назвал сроки победы над коронавирусом

Вирус можно победить к лету, если следовать строгим инструкциям.

Пандемия коронавируса может быть сдержана к июню, если страны всего мира предпримут решительные действия для борьбы со вспышками, заявил в четверг высокопоставленный медицинский работник Китая.

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"Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться к июню", - заявил на пресс-конференции старший медицинский советник китайского правительства Чжун Наньшань.

Чжун Наньшань - 83-летний эпидемиолог, которому приписывают помощь в прекращении вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, сказал, что более теплая погода может помочь замедлить распространение вируса.

"Моя оценка июня основана на сценариях, согласно которым все страны принимают эффективные меры", - сказал он. "Но если некоторые страны не будут серьезно относиться к инфекции и не будут активно вмешиваться, это продлится дольше".

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Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения признала кризис пандемией и призвала страны всего мира работать над обнаружением и сдерживанием вируса.

"Мой совет призывает все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться в национальном масштабе", - сказал Чжун.

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертельный вирус в настоящее время обнаружен по меньшей мере в 118 странах и территориях, причем число случаев увеличилось в 13 раз.