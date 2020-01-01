Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Специалист назвал сроки победы над коронавирусом

Комментариев: 0
Вирус можно победить к лету, если следовать строгим инструкциям.
Коронавирус можно остановить до июня
Коронавирус можно остановить до июня
EPA/UPG

Пандемия коронавируса может быть сдержана к июню, если страны всего мира предпримут решительные действия для борьбы со вспышками, заявил в четверг высокопоставленный медицинский работник Китая.

Читай также: Коронавирус: Наш шанс сдержать вирус уже может быть пропущен

"Если все страны смогут мобилизоваться, это может закончиться к июню", - заявил на пресс-конференции старший медицинский советник китайского правительства Чжун Наньшань.

Чжун Наньшань - 83-летний эпидемиолог, которому приписывают помощь в прекращении вспышки атипичной пневмонии в 2003 году, сказал, что более теплая погода может помочь замедлить распространение вируса.

"Моя оценка июня основана на сценариях, согласно которым все страны принимают эффективные меры", - сказал он. "Но если некоторые страны не будут серьезно относиться к инфекции и не будут активно вмешиваться, это продлится дольше".

Читай также: Коронавирус: В Китае создали робота для массовой проверки температуры

Его комментарии прозвучали на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения признала кризис пандемией и призвала страны всего мира работать над обнаружением и сдерживанием вируса.

"Мой совет призывает все страны следовать инструкциям ВОЗ и вмешиваться в национальном масштабе", - сказал Чжун.

По данным Всемирной организации здравоохранения, смертельный вирус в настоящее время обнаружен по меньшей мере в 118 странах и территориях, причем число случаев увеличилось в 13 раз.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: коронавирус, Китай, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь