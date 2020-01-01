За Нептуном нашли почти 140 новых малых планет

Новые малые планеты отслеживали шесть лет.

Используя данные Dark Energy Survey (DES), исследователи обнаружили более 300 транс-нептунных объектов (TNO), малых планет, расположенных в отдаленных уголках Солнечной системы, в том числе 139 новых. Опубликованное в серии дополнений к Astrophysical Journal, исследование также описывает новый подход к поиску объектов подобного типа и может помочь в будущих поисках гипотетической Девятой планеты и других неизученных планет. Работой руководили аспирант Педро Бернардинелли и профессоры Гари Бернштейн и Масао Сако.

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Цель DES, которая в январе завершила шестилетний сбор данных, состоит в том, чтобы понять природу темной энергии путем сбора высокоточных изображений южного неба. Хотя DES не был специально разработан с учетом TNO, его широта и глубина охвата сделали его способным находить новые объекты за пределами Нептуна. "Количество TNO, которое вы можете найти, зависит от того, на какую часть неба вы смотрите и какую самую слабую вещь вы можете найти", - говорит Бернштейн.

Поскольку DES был разработан для изучения галактик и сверхновых, исследователям пришлось разработать новый способ отслеживания движения. Специализированные исследования TNO проводят измерения каждый час или два, что позволяет исследователям более легко отслеживать движения. "Специальные исследования TNO позволяют увидеть движение объекта, и их легко отследить", - говорит Бернардинелли. "Одна из ключевых вещей, которые мы сделали в этой статье, заключалась в том, чтобы найти способ восстановить эти движения".

Используя первые четыре года данных DES, Бернардинелли начал с набора данных из 7 миллиардов "точек", всех возможных объектов, обнаруженных программным обеспечением, которые были выше уровня фона изображения. Затем он удалил все объекты, которые присутствовали в течение нескольких ночей - например, звезды, галактики и сверхновые - чтобы составить "временный" список из 22 миллионов объектов, прежде чем начать масштабную игру "соединяй точки", ища близлежащие пары или тройки обнаруженных объектов, чтобы помочь определить, где объект появится в последующие ночи.

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С учетом того, что 7 миллиардов точек были сведены в список из 400 кандидатов, которые были замечены в течение как минимум шести ночей наблюдения, исследователи должны были проверить свои результаты. "У нас есть этот список кандидатов, и затем мы должны убедиться, что наши кандидаты действительно являются реальными вещами", - говорит Бернардинелли.

Чтобы отфильтровать список кандидатов по фактическим TNO, исследователи вернулись к исходному набору данных, чтобы посмотреть, смогут ли они найти больше изображений рассматриваемого объекта. Бернардинелли разработал способ сложения нескольких изображений для создания более четкого изображения, что помогло подтвердить, был ли обнаруженный объект реальным TNO. Они также подтвердили, что их метод смог обнаружить известные TNO в исследуемых областях неба.

После многих месяцев разработки и анализа методов, исследователи обнаружили 316 TNO, включая 245 открытий, сделанных DES, и 139 новых объектов, которые ранее не публиковались. В настоящее время известно всего 3000 объектов, этот каталог DES представляет 10% всех известных TNO. Плутон, самый известный TNO, находится в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, и TNO, найденные с использованием данных DES, находятся в диапазоне от 30 до 90 раз больше расстояния от Земли до Солнца. Некоторые из этих объектов находятся на чрезвычайно дальних орбитах, которые несут их далеко за пределы Плутона.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы открыли нереальную планету.