Интересный факт дня: Сидение на корточках полезно для здоровья

Но сидеть нужно в правильных позициях.

Все фитнес-тренеры говорят, что нагрузка полезна для организма. И приводят в пример наших предков, которые много бегали за добычей. Но, похоже, этот миф развенчан.

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Команда из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе под руководством Брайана Вуда изучала африканский народ хадза, который даже в наше время добывают пищу при помощи охоты и собирательства. Оказалось, что они сидят даже больше, чем современные типичные американцы. Представители народа в среднем сидят 9,9 часа в сутки.

Медики утверждают, что для современного человека 10-часовое сидение в полтора раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Но для хадза такой образ сидячей жизни никак не влияет на здоровье. У них даже биомаркеры холестерина или триглицеридов в крови, которые характерны для малоподвижного организма, оставались в норме.

Специалисты предположили, что дело не в сидении, а способе сидеть. Оказалось, что хадза сидят "активно" - на корточках, на коленях или устраиваются полулежа на земле. Скорей всего такое расположение позволяет достаточно нагрузить мускулы и связки даже во время отдыха.

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