Интересный факт дня: Сутки на Земле были короче на полчаса

70 млн лет назад сутки были короче, чем сейчас.

Ученые Брюссельского свободного университета исследовали ископаемую раковину древнего моллюска, которые водились на Земле во время Мелового периода. Они принадлежат представителю вымершего вида двустворчатых моллюсков Torreites sanchezi. И ученые смогли определить, сколько было дней в году и как долго длились сутки.

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Моллюски Torreites sanchezi вымерли 66 миллионов лет назад, и не имеют прямых потомков. Но с современными моллюсками их роднит рост раковины - по слою в сутки. Так можно вычислить продолжительность жизни, а по кольцам-слоям определить, сколько дней в году было 70 миллионов лет назад.

"Это удивительно! Благодаря раковине, мы будто можем вернуться на миллионы лет назад в прошлое", - заявил геохимик Нильс де Винтер из Брюссельского университета.

Анализ раковины показал, что моллюск жил в теплой воде. Температура океана в Меловой период была значительно около 40 градусов по Цельсию в летнее время года и около 30 - в зимнее. Сезонность можно отследить по раковине также, как у современных моллюсков. Кольца, появившиеся в зимнее время, темнее.

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При исследовании этих колец ученые смогли определить возраст моллюска - 9 лет. При этом количество колец за каждый год составило 372, вместо 365 дней, которые есть сейчас. Это позволило определить, что сутки 70 миллионов лет назад длились 23,5 часа вместо 24. А замедление вращения Земли объяснили гравитационным воздействием Луны.

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделяют бактерии.