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Астрономы обнаружили отголоски самого сильного взрыва в истории Вселенной

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Это самый большой взрыв с момента Большого взрыва.
Отголоски взрыва в созвездии Змееносца
Отголоски взрыва в созвездии Змееносца
eurekalert.org

Ученые, изучающие отдаленное галактическое скопление, обнаружили самый большой взрыв во Вселенной.

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Взрыв произошел в сверхмассивной черной дыре в центре галактики за сотни миллионов световых лет от нас. Взрыв выпустил в пять раз больше энергии, чем предыдущий рекордсмен.

Профессор Мелани Джонстон-Холлитт из Университета Кертина Международного центра радиоастрономических исследований сказала, что это событие было чрезвычайно мощным.

"Мы уже видели вспышки в центрах галактик, но этот действительно очень мощный", - сказала она. "И мы не знаем, почему он такой большой. Но это событие происходило очень медленно - как взрыв в замедленном движении, который происходил на протяжении сотен миллионов лет".

Взрыв произошел в скоплении галактики Змееносца, на расстоянии около 390 миллионов световых лет от Земли.

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Он был настолько мощным, что пробивал полость в плазме кластера - очень горячий газ, окружающий черную дыру.

Профессор Джонстон-Холлитт сказала, что полость в кластерной плазме была видна ранее с помощью рентгеновских телескопов. Но ученые изначально отвергли идею о том, что это могло быть вызвано взрывом энергии, потому что он был бы слишком большим.

"Ученые скептически относились к размеру вспышки", - сказала она. "Но это действительно так. Вселенная - странное место".

Исследователи только осознали, что они обнаружили, когда они смотрели на скопления галактик Змееносец с помощью радиотелескопов.

Напомним, ранее сообщалось, что в карликовой галактике открыли сверхмассивную черную дыру.

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Теги: черная дыра, галактика, взрыв
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