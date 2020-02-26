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У Земли появилась временная минилуна

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Новый временный спутник Земли обнаружили астрономы.
Минилуна скоро покинет орбиту Земли
Минилуна скоро покинет орбиту Земли
livescience.com

Через все более тесную орбиту Земли пролетает около 5000 спутников, полмиллиона кусков искусственного мусора и только один подтвержденный природный объект: Луна. Астрономы, работающие в обсерватории Стюарда Университета Аризоны, считают, что они обнаружили второй естественный спутник - или, по крайней мере, временный.

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Минилуна, также известная как временно захваченный объект, - это космический камень, который попадает на орбиту Земли в течение нескольких месяцев или лет, прежде чем снова улететь в далекую Солнечную систему (или сгореть в атмосфере нашей планеты).

В то время как астрономы подозревают, что в любой момент времени вокруг Земли вращается по крайней мере один мини-спутник, эти крошечные объекты обнаруживаются редко, вероятно из-за их относительно небольшого размера. До настоящего времени был обнаружен только один подтвержденный объект: астероид шириной 0,9 метра под названием RH120 2006, который вращался вокруг Земли в течение 18 месяцев в 2006 и 2007 годах.

Каспер Вирчос, старший научный сотрудник исследовательской службы Catalina Sky Survey, финансируемой НАСА и Аризонским университетом, вчера объявил об обнаружении нового временно захваченного объекта через Twitter. Вирчос пишет, что диаметр объекта составляет от от 1,9 до 3,5 м в диаметре, и он имеет поверхностную яркость, типичную для астероидов, богатых углеродом.

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Согласно орбитальной модели астрофизика-любителя и учителя физики средней школы в Сан-Франциско Тони Данна, потенциальная минимальная луна, вероятно, оказалась в ловушке гравитации Земли в течение примерно трех лет и может выйти из нее в апреле 2020 года, возобновив свое регулярное путешествие вокруг Солнца.

Напомним, ранее сообщалось, что крупный астероид может врезаться в Землю в 2040 году.

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Теги: Луна, астероид, Земля, астрономия
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