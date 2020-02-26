У Земли появилась временная минилуна

Новый временный спутник Земли обнаружили астрономы.

Через все более тесную орбиту Земли пролетает около 5000 спутников, полмиллиона кусков искусственного мусора и только один подтвержденный природный объект: Луна. Астрономы, работающие в обсерватории Стюарда Университета Аризоны, считают, что они обнаружили второй естественный спутник - или, по крайней мере, временный.

Познакомьтесь с CD3 2020 - самой новой из возможных минилун Земли.

Читай также: К Земле снова приближается астероид-череп

Минилуна, также известная как временно захваченный объект, - это космический камень, который попадает на орбиту Земли в течение нескольких месяцев или лет, прежде чем снова улететь в далекую Солнечную систему (или сгореть в атмосфере нашей планеты).

В то время как астрономы подозревают, что в любой момент времени вокруг Земли вращается по крайней мере один мини-спутник, эти крошечные объекты обнаруживаются редко, вероятно из-за их относительно небольшого размера. До настоящего времени был обнаружен только один подтвержденный объект: астероид шириной 0,9 метра под названием RH120 2006, который вращался вокруг Земли в течение 18 месяцев в 2006 и 2007 годах.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl — Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020

Каспер Вирчос, старший научный сотрудник исследовательской службы Catalina Sky Survey, финансируемой НАСА и Аризонским университетом, вчера объявил об обнаружении нового временно захваченного объекта через Twitter. Вирчос пишет, что диаметр объекта составляет от от 1,9 до 3,5 м в диаметре, и он имеет поверхностную яркость, типичную для астероидов, богатых углеродом.

Читай также: Возле Земли пролетит астероид размером с дом

Согласно орбитальной модели астрофизика-любителя и учителя физики средней школы в Сан-Франциско Тони Данна, потенциальная минимальная луна, вероятно, оказалась в ловушке гравитации Земли в течение примерно трех лет и может выйти из нее в апреле 2020 года, возобновив свое регулярное путешествие вокруг Солнца.

Here's an animated GIF of our new mini-moon 2020 CD3, discovered by @WierzchosKacper. Rotating frame keeps the Earth/Sun line stationary. Orbital elements courtesy of IUA MPEC. https://t.co/dok3jn3G9hhttps://t.co/x1DXWLq2vm pic.twitter.com/O3eRaOIYjB — Tony Dunn (@tony873004) February 26, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что крупный астероид может врезаться в Землю в 2040 году.