На Марсе нашли странную магнитную зону

Магнитное поле в одной зоне на Марсе примерно в 10 раз сильнее, чем ожидали ученые, и оно быстро меняется.

Новые данные, собранные с корабля InSight НАСА, который находится на Красной планете немногим более года, показывают, что магнитное поле планеты быстро колеблется. InSight - первая посадочная миссия с магнитным датчиком, который позволяет измерять эти поля с близкого расстояния.

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"Данные с поверхности дают нам гораздо более чувствительную картину намагниченности на небольших участках и откуда они берутся", - заявила ведущий автор Кэтрин Джонсон, профессор Университета Британской Колумбии и старший научный сотрудник Института планетарных наук. "Помимо демонстрации того, что магнитное поле на посадочной площадке было в десять раз сильнее, чем предполагали спутники, данные подразумевают, что оно поступало из близлежащих источников".

InSight предназначен для сбора данных, которые помогают ученым узнать больше о том, как формируются каменистые планеты. До посадки в ноябре 2018 года магнитные поля измерялись спутником и часто составляли в среднем расстояние от эпицентра, ширина которого составляла более 90 миль.

Миллиарды лет назад Марс имел глобальное магнитное поле, но оно "отключилось" по причинам, которые до сих пор неизвестны, около 4 миллиардов лет назад, оставляя атмосферу без защиты от радиации и вызывая ее утечку в космос . Эти новые результаты InSight предполагают, что любые остаточные поля, вероятно, происходят из более старых камней, закопанных в нескольких метрах или километрах под поверхностью планеты. Команда планирует продолжить изучение Марса с использованием InSight, чтобы лучше определить, какие существуют породы и где они находятся.

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Эти наблюдения InSight также показали, что Солнце влияет на магнитное поле Марса. Солнце посылает заряженные частицы в явлении, известном как солнечный ветер. Эти частицы несут межпланетное магнитное поле (IMF), которое может вызывать колебания в локальном магнитном поле, когда оно попадает в атмосферу Марса. Это потому, что у Марса, в отличие от Земли, нет глобального магнитного поля, которое могло бы служить защитой против этих солнечных бурь.

Есть также некоторые странные данные, которые InSight собрал, обнаруживая такие вещи, как колебания магнитного поля около полуночи, которые, вероятно, связаны с тем, как солнечный ветер движется возле Марса, вызывая электрические токи и магнитные поля на планете. Дальнейшие наблюдения помогут проинформировать исследователей о том, почему именно это происходит, поскольку InSight предоставляет данные с поверхности в то же время, когда атмосферу Марса исследует другой аппарат.

"Поскольку все наши предыдущие наблюдения за Марсом были с вершины его атмосферы или даже с больших высот, мы не знали, будут ли возмущения солнечного ветра распространяться на поверхность", - сказал Джонсон. "Это важно понять для будущих миссий астронавтов на Марс".

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли загадочные катышки.