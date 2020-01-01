Улитка на Плутоне взбесила ученых

Показанный на телеканале Дискавери фильм сильно удивил астрономов.

На канале Дискавери вышел фильм "Необъяснимые файлы NASA", который просто взбесил ученых своей антинаучностью. Так, в фильме продемонстрировали кадры, снятые зондом New Horizons. Зонд сделал снимки поверхности Плутона с расстояния 12500 км над уровнем карликовой планеты.

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Один из экспертов канала Марк Д’Антонио заявил:

"Зонд New Horizons показал нам Плутон, которого мы никогда раньше не видели. Мы увидели невероятно четкие изображения, включая этот снимок, на котором видно нечто похожее на улитку. Вы можете видеть нечто, похожее на раковину и голову и это действительно странно. Я должен признать, это изображение очень похоже на то, что космическая улитка прокладывает себе путь"

Но астрономы остались недовольны таким объяснением, считая, что эти слова лишь запутывают зрителей.

"Поверхность Плутона — ужасное место для жизни, невозможное место. Скажем так, все в вашем теле замерзнет буквально через несколько секунд. И если бы не скелет вы просто превратились бы в небольшую кучу", - заявил американский астроном Сет Шостак.

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Другой ученый добавил, что объяснение такой "улитке" очень простое. На фото изображена область Плутона под названием Sputnik Planitia, которая покрыта каналами, созданными конвекционными ячейками в мягком азотном льду.

"Эта плоская поверхность на Плутоне, называемая Sputnik Planitia, является своего рода пристанищем для этих странных отметок, которые мы находим на поверхности. Многие люди считают, что это мертвый мир, но это не так. Плутон — это, по сути, геологический мир", - сказал астроном Дэвид Агилар.

Подобный нарост образовался из-за того, что азот выталкивался наружу на протяжении многих лет, а менее плотный водяной лед образовывал гигантские айсберги.

"Гигантские улитки - это, вероятно, водяной лед, который твердеет, образуя своеобразный айсберг на азотном льду", - добавляют учены.

Напомним, ранее сообщалось, что Плутону хотят вернуть звание планеты.