Что скрывает ваш знак зодиака? 12 самых странных объектов

Ваш ежедневный гороскоп: если сегодня ваш день рождения (как и в любой другой день), поздравляем! Вы счастливчик. Вы родились во Вселенной бесконечных тайн и чудес - обширном и оживленном месте, где галактики едят друг друга ради веселья, а старые солнца взрываются в величественные газовые радуги всякий раз, когда они слишком устают.

Издание LiveScience собрало самые необычные космические объекты, которые есть в каждом из созвездий знаков зодиака. Посмотри, что за явление может быть в твоем знаке.

Овен: инопланетный мир с четырьмя закатами

Иллюстрация планеты 30 Ari Bb NASA

Овен любит соревнования, и газовый гигант 30 Ari Bb, расположенный примерно в 146 световых годах от Земли в созвездии Овна, - не исключение. У массивной экзопланеты в небе не одно, не два, а четыре солнца.

Как одна планета получает четыре солнца? В случае с 30 Ari Bb, она вращается вокруг звезды в двойной системе, звездной системе, где две звезды вращаются вокруг общей точки. Оказывается, что эта двойная система вращается вокруг того же центра тяжести, что и другая двойная система на расстоянии около 100 миллионов км, что делает все четыре звезды частью одной большой четырехзвездочной системы. Астрономы обнаружили во Вселенной только одну другую четырехзвездочную систему, подобную этой, что делает 30 Ari Bb крайне редкой.

Телец: кладбище сверхновых

Крабовидная туманность NASA

Крабовидная туманность (он же Мессье 1, или M1) является остатком взрыва сверхновой, которому тысячи лет. Она расположена над южным рогом Тельца. Любящие красоту Тельцы будут рады узнать, что такие взрывы создают яркие вспышки газа, которые могут задерживаться в небе на десятки тысяч лет и более; даже сейчас газ в M1 расширяется наружу со скоростью около 4,8 млн. км/ч.

Близнецы: великий клоун в небе

Туманность Клоуна NASA

Близнецы молоды, любопытны и веселы. Добавьте "ужасающий и угрожающий" к этому списку, и вы получите довольно удачное описание туманности Клоуна - облачного газа, расположенного в Близнецах на расстоянии около 5000 световых лет от Земли.

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Также известная как туманность эскимосов, туманность Клоуна - это планетарная туманность (яркое облако ионизированного газа, окружающее умирающую звезду), состоящая из двух огромных концентрических колец. Кольца обрамлены пушистыми нитями, которые растягиваются на световые годы, делая туманность похожей на крошечную голову, завернутую в капюшон, или на жуткое нарисованное лицо клоуна. Если хотите, смейтесь (или плачьте), но эти нечеткие струи газа настолько сложны, что ученые пытаются объяснить, почему они существуют (как настоящие клоуны).

Рак: мир алмазов (или лавы)

Чужой мир 55 Cancri E NASA

Рака иногда трудно понять, и у астрономов та же проблема с самой известной экзопланетой созвездия. Расположенный всего в 40 световых годах, 55 Cancri E примерно в два раза больше Земли и вращается вокруг своей домашней звезды каждые 18 часов или около того. Это означает, что планета является супергорячей - тысячи градусов по Фаренгейту только на одной ее ночной стороне - и, вероятно, имеет довольно экстремальный состав.

Предыдущие исследования выдвинули гипотезу, что непостижимая планета сделана полностью из алмаза, или только имеет половину атмосферы, или, возможно, поверхность с постоянно изливающейся лавой.

Лев: сбежавшая звезда

Безудержная звезда CW Leo NASA

Упрямый, как настоящий Лев, эта убегающая звезда в созвездии Льва буквально отталкивает пространство в сторону, пытаясь уйти от своего соседа со скоростью 329 000 км/ч. Звезда, названная CW Leonis и расположенная на расстоянии около 310 световых лет от Земли, движется так быстро, что вы можете увидеть, как она создает волну энергии, которая отталкивает межзвездную материю в сторону, подобно передней части лодки, прорезающей воду. Астрономы думают, что CW Leonis уже продвигается вперед около 70 000 лет и не показывает никаких признаков остановки.

Дева: самая большая шляпа во вселенной

Галактика Сомбреро NASA

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Не часто вы увидите Деву, которая делает черную дыра в шляпе. Но не в случае с Мессье 104, галактикой Сомбреро. Эта причудливая галактика представляет собой яркий сгусток звезд, окруженный идеально симметричным кольцом пыли, напоминающим ободок сомбреро. Эта пыль служит огромным питомником для маленьких звездочек, но настоящая горячая точка находится в центре сомбреро, где черная дыра с массой превышающей наше Солнце в 1 миллиард раз постоянно проливает электромагнитное излучение в космос.

Весы: два миража Земли

Gliese 581d и 581g могут быть просто миражами NASA

Два похожих на Землю мира, окружающие далекую звезду Глизе 581, могут иметь подходящие вещества для поддержания жизни. Или они могут быть иллюзиями. Gliese 581 - это красный карлик на расстоянии около 20 световых лет от созвездия Весов, и вокруг него может вращаться до шести планет. Две из этих потенциальных планет - Gliese 581d и 581g - по-видимому, находятся в обитаемой зоне звезды, где планета не является ни слишком горячей, ни слишком холодной, чтобы иметь жидкую воду. Подобные планеты редки, и некоторые астрономы считают, что пара планет может вообще не существовать. Согласно одному исследованию 2014 года, Gliese 581d и 581g могут быть просто миражами, вызванными мерцающими пятнами на поверхности их местной звезды.

Итак, эти две планеты либо невероятно захватывающие, либо крайне разочаровывающие. Давайте разберемся с этим, как Весы, и просто согласимся, что они очень важны.

Скорпион: бесконечная сверхновая

Белый карлик забирает энергию из красного гиганта перед взрывом NASA

Страстный и настойчивый Скорпион не разочаровывается в отношениях. Также как звезды U Scorpii, где одна звезда выдает бесконечную энергию, а другая звезда мертва.

U Scorpii - это рецидивирующая новая звезда, редкий класс двухзвездных систем, где белый карлик непрерывно вытягивает материю из соседней звезды, а затем снова взрывается каждые несколько десятилетий. Результатом является постоянное сияние и мерцание в небе, которое легко принять за рождение новой звезды, но на самом деле это просто извращенный танец звездного трупа и его спутника. U Scorpii - особенно активный роман, освещающий небо как минимум семь раз за последние 150 лет. Последний раз - в 2010 году.

Стрелец: монстр в центре галактики

Центр Млечного Пути NASA

Стрельцы любят иметь тесный круг друзей, и нет более узкого круга, чем черная дыра в центре Млечного Пути - также известный как Стрелец A *.

Наша сверхмассивная черная дыра, расположенная глубоко в созвездии Стрельца, напоминает клей, удерживающий галактику вместе. Область вокруг центра галактики со звездами примерно в 1 миллиард раз плотнее, чем в нашем уголке Млечного пути, и весь этот газ и пыль делают Стрельца А* невозможным для наблюдения непосредственно с Земли. Тем не менее, ученые могут видеть пульсирующую энергетическую характеристику структуры, которая поглощает окружающую материю со скоростью, близкой к скорости света. Иногда он ест слишком быстро и испускает гигантские пузырьки радиации. Иногда он играет со своей едой, притягивая звезды достаточно близко, чтобы изменить их композицию, а затем выкидывает. Как и многие Стрельцы, дыра непостоянна и бескомпромиссна - и нам было бы очень грустно без ее компании.

Козерог: три самоуничтожающихся родных брата

Галактическая группа HCG 87 NASA

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Если вы ожидаете постоянства от созвездия, состоящего из половины козы и половины русалки, приготовьтесь разочароваться. Рассмотрим наиболее красивую группу галактик Козерога, HCG 87. Скопление из трех гравитационно связанных галактик выглядит красиво и аккуратно на семейных портретах, но астрономы знают, что семейная гармония только временная. В течение следующего миллиарда лет три фигуры разорвут друг на друга в хаотическом нагромождении, превратив галактическое трио в один гигантский беспорядок звезд. После миллиарда лет, которые смотрят на одни и те же галактики каждый день, результаты могут быть хуже.

Водолей: Око Саурона

Туманность Спираль NASA

Водолеи - наблюдательные. Например, хитрый Водолей мог бы взглянуть на эту фотографию туманности Хеликс и увидеть огромный, страшный глаз, уставившийся в глубины их душ. (Не расстраивайтесь, если вы этого не видите)

Туманность Спираль (расположена на расстоянии 700 световых лет от Водолея) сравнивается с Глазом Саурона и Глазом Бога. На самом деле это просто мертвая звезда, покрытая пылью, и она приобретает грозную форму зрачка благодаря инфракрасному свечению звезды. Это жутко, хотя и не так жутко, как туманность Череп и Скрещенные кости, скрывающаяся в созвездии Корма. (Вы достаточно наблюдательны, чтобы догадаться, как это выглядит?)

Рыбы: идеальный водоворот

Призрачная галактика (M74) NASA

Романтичные Рыбы, вероятно, попытаются убедить вас, что вы сделаны из звездной пыли. Это очень хорошо (нет ничего сексуальнее для поклонника астрономии, чем пыль), но для более полезного космического свидания мы предлагаем обратить ваше внимание на Призрачную Галактику - она ​​же M74 - расположенную на расстоянии 32 миллиона в созвездии Рыб.

Призрачная Галактика была описана как идеальная спиральная галактика, но на самом деле это просто идеальный вид одной из них. С Земли астрономы могут видеть центр галактики и изящные спиральные рукава, предлагая беспрепятственный взгляд на 100 миллиардов звезд галактики. Это великолепное зрелище.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы объяснили отсутствие у Луны собственного спутника.