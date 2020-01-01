У берегов Антарктиды обнаружили новый остров

Он появился из-за таяния льдов.

Научная экспедиция у берегов Антарктиды в начале этого месяца обнаружила остров, который не указан на картах. Эта находка демонстрирует, насколько быстро континент меняется в результате изменения климата.

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Остров был обнаружен, когда судно проходило через залив Пайн Айленд. Посмотрев на карты, команда поняла, что нашла совершенно новый остров. Команда уже было начала подбирать названия для нового острова, но, по словам Джулии Велнер, морского геолога из Университета Хьюстона в Техасе, спор быстро уступил место волнению научных последствий находки.

Веллнер является одним из главных исследователей проекта морских исследований ледника Туэйтс, который является частью международного сотрудничества по изучению устойчивости массивного ледника в Западной Антарктике. До сих пор экспедиция по сбору образцов с открытой береговой линии затруднялась из-за плохой погоды, но Веллнер говорит, что исследование острова является одним из главных приоритетов научной группы.

Хотя остров достаточно большой, чтобы его можно было увидеть со спутника, его ледяная шапка помогла ему избежать предыдущего обнаружения. И поскольку очень немногие корабли путешествуют так далеко на юг, команда Веллнера, вероятно, первая, кто увидит это. Исследователи еще не знают, как долго остро будет находиться над уровнем моря, но вполне вероятно, что земля появилась ​​из-за изменения климата.

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Когда ледники отступили в Западной Антарктиде, они сбросили давление на земную кору, что позволило ей подняться, объясняет Линдсей Протро, ледниковый геолог из Техасского университета. Сбор образцов с нового острова может помочь исследователям определить, насколько быстро поднимается континент.

По словам Лорен Симкинс, ледникового геолога из Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле, быстрый подъем может увеличить нагрузку на оставшийся ледяной покров, что приведет к его более быстрому разрушению. Но восходящий континентальный шельф может также закрепить ледники, увеличивая их устойчивость и замедляя их движение к морю. По словам Симкинса, остров может послужить хорошим примером для изучения в реальном мире.

По словам Пола Катлера, директора программы по гляциологии в Национальном научном фонде США в Александрии, штат Вирджиния, новые острова, появляющиеся как отступление ледниковых щитов, не особенно удивительны. За последние несколько лет в Канадской Арктике и Гренландии появились новые острова. Но это, по его словам, прекрасная возможность собрать воедино геологическую историю чрезвычайно малоизученного региона Земли.

Пройдет более месяца, прежде чем появятся даже предварительные результаты: судно вернется в порт лишь 25 марта. Но ученые взволнованы возможностями, которые открывает находка для их области.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые потеряли целый остров.