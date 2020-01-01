В Сахаре нашли множество рыб

Естественно, это было давно.

Когда вы думаете о Сахаре, морепродукты, вероятно, не первое, что приходит на ум. В течение тысячелетий эта огромная пустыня, простирающаяся по всей Северной Африке, была домом лишь для немногих животных, приспособленных к жизни в жаркой, засушливой стране.

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Но во время голоцена Сахара была полна рыбы.

Исследование, опубликованное на прошлой неделе в PLOS One, сообщает, что из 17 551 останков фауны, найденных в скальном убежище Такаркори в центральной Сахаре, 80 процентов были рыбами. Это довольно резкое отличие от того, что представляет собой сегодня сухая пустыня.

"Юго-западная Ливия в настоящее время является негостеприимным местом - это одно из самых засушливых мест в Сахаре - поэтому это действительно необыкновенно", - говорит Кэтлин Николл, профессор географии в Университете Юты.

Окаменелости также показывают, как со временем менялась фауна региона. Останки самых ранних дат состоят из около 90 процентов видов рыб, но около 5000 лет назад водные животные составляли менее половины популяции. К тому времени оставалась только маленькая, выносливая рыба, которая могла пережить мелководье и высокие температуры.

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Савино ди Лерния, автор исследования и директор археологической миссии Римского университета Сапиенца, работает в Ливии с 1990 года. Он говорит, что около 12 тыс лет назад изменения в структуре муссонов привели к дождю в регионе. С увеличением количества дождей росли водные пути, которые соединялись с озером Чад на юге и рекой Нил на севере, что, возможно, открыло проход для этих рыб для достижения центральной Сахары в таких количествах.

Следы, найденные на останках рыбы, свидетельствуют о других жителях: людях, которые употребляли их в пищу.

"Я был удивлен тем фактом, что рыба была одним из основных продуктов питания даже во времена неолита, скотоводства", - говорит ди Лерния. "В конце концов, многие из этих людей станут пастухами овец и коз".

Около 5000 лет назад климат резко изменился. По словам автора исследования Андреа Зербони, геоархеолога из Университета Милана, из-за изменений в атмосфере, вызванных положением Земли на орбите Солнца, сезоны муссонов быстро изменились, и дожди, которые сохраняли зеленый цвет Сахары, практически исчезли.

"Весь регион претерпел драматические изменения ландшафта. Некоторые районы внезапно превратились в гипераридную пустыню", - говорит он.

Некоторые ученые в этой области, в том числе ди Лерния, считают, что люди могли вызвать это изменение климата, перейдя от охоты и собирательства к скотоводческому образу жизни. В 2018 году Зербони и Николл опубликовали статью, в которой говорится о частичном увеличении поголовья скота, эрозии почв и изменении характера муссонов. Выпас скота вызвал эрозию почвы и мобилизацию пыли, что, по словам Зербони, усилило засушливость района.

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Но не все считают, что люди помогли Сахаре стать пустыней. Фактически, другая газета 2018 года утверждала, что сдвиг в сторону скотоводства мог сохранить область зеленой дольше, чем она могла бы остаться.

Для Ника Дрэйка, профессора физической географии в Королевском колледже Лондона, который не был вовлечен в новое исследование, история высыхания Сахары - это история устойчивости.

Дрэйк говорит, что жители Джермы в Ливии искали технологические решения, работая с ирригационными системами и испытывая римских лошадей и арабских верблюдов в качестве вариантов транспортировки. Эта изобретательность позволила им даже процветать во время масштабного изменения климата - приспосабливаться и выживать в течение тысячелетий, пока их не захватили другие империи. Рыба и фауна более влажного периода, возможно, исчезли, но их цивилизация продолжалась.

Напомним, ранее сообщалось, что было зафиксировано полное вымирание крупнейшей пресноводной рыбы.