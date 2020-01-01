Анти-грета: У экоскептиков появился своя Грета Тунберг

Экоскептики считают, что влияние человека на изменение климата слишком преувиличено.

Климатическим скептикам было трудно конкурировать с юношеской привлекательностью глобального феномена Греты Тунберг. Но один американский аналитический центр надеется, что нашел ответ: анти-Грета.

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Наоми Сейбт - 19-летняя немка, которая, как и Грета, блондинка, красноречивая и европейка. Но Наоми осуждает "климатический алармизм" и называет климатическое сознание "презренно античеловеческой идеологией" и даже развернула кампанию против Греты в немецких СМИ.

Грета затронула сердца многих, особенно среди подростков и молодых людей. С тех пор, как в возрасте 15 лет она провела свой протест у здания парламента Швеции, она вызвала молодежные протесты по всему миру и в 2019 году была названа "Человеком года" по версии журнала Time, став самой молодой из всех, кто когда-либо завоевал эту честь.

Подросток призвала народы мира сократить общее производство углерода по крайней мере вдвое в течение следующего десятилетия, заявив, что если они этого не сделают, "тогда будут ужасные последствия".

"Я хочу, чтобы вы запаниковали", - сказала она участникам Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, в прошлом году. "Я хочу, чтобы вы чувствовали страх, который чувствую каждый день. И тогда я хочу, чтобы вы действовали".

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Наоми, со своей стороны, утверждает, что эти предсказания тяжелых последствий преувеличены. В видео, размещенном на сайте Heartland, она смотрит в камеру и говорит: "Я не хочу, чтобы вы паниковали. Я хочу, чтобы вы подумали".

Несмотря на отголоски стиля Греты, Наоми возражает против сравнения с ней.

"Причина, по которой мне не нравится термин анти-грета, заключается в том, что он предполагает, что я сам являюсь внушаемой марионеткой", - говорит она в одном из видео.

Наоми сказала, что она не оспаривает тот факт, что выбросы парниковых газов согревают планету, но утверждает, что многие ученые и активисты преувеличили их воздействие.

"Я не хочу, чтобы люди перестали верить в искусственное изменение климата, совсем нет", - сказала она. "Оказывают ли антропогенные выбросы CO2 такое большое влияние на климат? Я думаю, что в это смешно верить".

Заслуженный профессор физики в Принстонском университете Уильям Хаппер, который также поддержал Наоми, неоднократно утверждал, что выбросы углерода следует рассматривать как полезные для общества, а не загрязняющие вещества, вызывающие глобальное потепление. Во время работы в администрации Трампа он пытался заручиться поддержкой в продвижении своих идей и возражал против того, что представитель разведки США считает, что воздействие на климат может быть "возможно катастрофическим".

Напомним, ранее сообщалось, что Европа начала борьбу с глобальным потеплением.