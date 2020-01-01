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Интересный факт дня: Почему в общественных туалетах дверцы не достают до пола

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Есть пять причин, почему двери никогда не упираются в пол.
Вот зачем нужны такие двери в туалетах
Вот зачем нужны такие двери в туалетах
popmech.ru

Первая причина: так проще убирать. В общественных туалетах большой поток людей, и, как гласят правила, мыть пол там надо каждый час. Чтобы не открывать каждую кабинку, проще пройтись шваброй по полу. А поднятые двери упрощают работу уборщиков.

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Вторая причина: ваша безопасность. Если вам вдруг стало плохо - вас всегда могут вытащить, даже если дверь будет закрыта. Также посетители туалетов могут увидеть, что человек упал и помочь ему.

Третья причина: безопасность других. Служба безопасности и администрация может увидеть, что вы затеяли что-то опасное. Кроме того, если вдруг замок сломался, другой посетитель увидит, что кто-кто находится в кабинке, и не будет дергать дверь.

Четвертая причина: меньше запаха. Больше отрытого пространства - быстрее проветривается помещение. Воздух при приподнятых дверях будет проходить быстрее

Пятая причина: быстрое обслуживание. Общественные туалеты, это места, где очень много людей. И чем быстрее вы выйдете - тем больше туалет обслужит других посетителей. Неудобные двери намекают вам, что поры бы побыстрее отсюда уйти. Уединиться за такой поднятой дверью не удастся. 

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделяют бактерии.

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Теги: интересные факты, туалет
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