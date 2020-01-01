Главным распространителем коронавируса в Корее стала секта

В Южной Корее даже подписали петицию по роспуску Церкви Иисуса Снчонджи.

Сотни тысяч южнокорейцев призвали к принудительному роспуску Церкви Иисуса Синчхонджи, Храма Скинии Свидетельства, христианской секты, которая послужила очагом новых коронавирусных инфекций.

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Более 552 000 человек подписали онлайн-петицию с субботы, когда она была подана на веб-сайте президентского офиса Чон Ва Дэ. Любая петиция, которая получает более 200 000 подписей в течение месяца, требует официального ответа от президента.

По состоянию на утро понедельника 456 человек, связанных с сектой, получили положительный результат на вирус, что составляет 59,8 процента от 763 случаев заболевания в стране. Число увеличилось до 833 днем, но было неясно, сколько новых случаев было связано с сектой Синчхонджи.

Общественный скандал усилился, так как органы здравоохранения заявили, что изо всех сил пытаются связаться с членами Синчхонджи в Тэгу, но им не ответили.

Человек, представивший петицию, подверг критике Синчхонджи за то, что они нарушил права и свободы людей, пропагандируя их религию неизбирательным и обманчивым образом во имя своего лидера. Лидер и самопровозглашенный мессия Ли Ман-хи назвал распространение вируса "делом дьявола" во внутренних сообщениях для прихожан.

Ссылаясь на сообщения в новостях, подаватель петиции утверждал, что секта приказала своим членам препятствовать проведению эпидемиологических расследований и карантинных мероприятий со стороны городских властей и органов здравоохранения.

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В ответ правительство расследует вопрос о том, нарушила ли Церковь Шинчонджи какие-либо законы, связанные с общественным здравоохранением и инфекционными заболеваниями, сообщает газета Herald Business.

"Министерство юстиции и другие внимательно изучают ситуацию. Нам еще предстоит обнаружить нарушение закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними", - цитирует чиновника из администрации президента газета в понедельник.

В воскресенье представитель секты Ким Си-мон сказал, что его 1100 церквей и дополнительных зданий по всей стране были закрыты, а их 245 тысячам членам было предписано воздерживаться от внешних действий.

Он опубликовал полный список мест и адресов на своей домашней странице, но правительства провинций Тэгу и Кёнги заявили, что список не соответствует их записям, и информация требует дальнейшего подтверждения.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы основные источники заражения коронавирусом.