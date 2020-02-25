Умерла легендарная женщина, рассчитавшая траекторию полета к Луне

Она помогла астронавтам миссии Аполлон-13 добраться на Землю.

Математик Кэтрин Джонсон за работой в исследовательском центре Лэнгли НАСА в 1980 году NASA

Кэтрин Джонсон , чья карьера по созданию жизненно важных расчетов для НАСА была увековечена в книге и фильме 2016 года «Скрытые фигуры», скончалась в возрасте 101 года.

Читай также: Американка умерла от инфекции, устойчивой ко всем антибиотикам

Джонсон присоединилась к так называемому Национальному консультативному комитету по аэронавтике в 1953 году в качестве так называемого “человеческого компьютера“ в офисе агентства в Лэнгли, штат Вирджиния. Когда она присоединилась, офис был по-прежнему изолирован, и она работала с другими математиками в секции вычислительных систем в Западном районе . Агентство стало НАСА в 1958 году, и Джонсон оставался в агентстве до ее выхода на пенсию в 1986 году.

Администратор НАСА Джим Бриденстайн объявил о смерти 24 февраля и сказал, что это произошло рано утром. “Мисс Джонсон помогла нашей стране расширить границы космоса, несмотря на то, что она сделала огромные шаги, которые также открыли двери для женщин и цветных людей в универсальном человеческом поиске космоса“, - сказал он в заявлении. “Ее преданность делу и умение математика помогли поставить людей на Луну“.

“В НАСА мы никогда не забудем ее мужество и лидерство, а также вехи, которых мы не смогли бы достичь без нее“, - сказал Бриденстайн. “Мы продолжим развивать ее наследие“.

Читай также: SpaceX отложила туристические полеты к Луне на год

Когда Джонсон присоединилась к Национальному консультативному комитету по аэронавтике, ее работа была сосредоточена на летных испытаниях и авиакатастрофах. Когда агентство переключилось на космический полет, Джонсон тоже. Ее расчеты наметили траекторию исторического полета Алана Шепарда в 1961 году, во время которого он стал первым американцем, достигшим космоса. Она также проверила траекторию первого орбитального полета Джона Гленна.

Джонсон делала аналогичные расчеты траектории в эпоху Аполлона. Она также работала над аварийными процедурами, которые были жизненно важны во время полета Аполлона-13 в 1970 году, когда взрыв на главном космическом корабле потребовал от астронавтов использовать лунный модуль в качестве спасательной шлюпки для возвращения на Землю.

Джонсон и ее коллеги прославились после публикации книги “Скрытые фигуры“, а также выпуска одноименного фильма.

Выход “Скрытых фигур“ сделал Джонсон одной из самых знаменитых чернокожих женщин в космической науке и героем для тех, кто призывает к действиям против сексизма и расизма в науке и технике.

Напомним, ранее сообщалось, Google отметил 100-летие легендарного антрополога Мэри Лики.