Взрыв звезды переносится: Бетельгейзе перестала тускнеть

Астрономы подтвердили, что звезда в созвездии Ориона перестала тускнеть.

Снижение яркости звезды Бетельгейзе прекратилось. Теперь астрономы уверены, что звезда не взорвется сверхновой в ближайшее время. Тем не менее, нужно разобраться с тем, почему она вообще начала тускнеть.

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Напомним, Бетельгейзе находится в созвездии Ориона на расстоянии около 700 световых лет от нас. В конце прошлого года астрономы заметили, что звезда сильно потускнела, связав это с тем, что заканчивается жизненный цикл светила и она может взорваться, превратившись в сверхновую. Звезда превратилась в красного супергиганта около 40 тыс. лет назад, исчерпав водород в ядре, превращая гелий в углерод и кислород.

Считается, что перед взрывом Бетельгейзе быстро потускнеет, а затем взорвется, превратившись в самый яркий объект на ночном небе.

Теперь же звезда возвращается к нормальному уровню яркости.

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"Фотометрия, полученная за последние ~ 2 недели, показывает, что Бетельгейзе прекратила свое большое снижение дельта-V, составляющее ~ 1,0 мА по сравнению с сентябрем 2019 года", — говорится в сообщении астрономов. .

"Основываясь на этих и дополнительных наблюдениях, Бетельгейзе определенно перестала тускнеть и начала постепенно осветляться. Таким образом, этот эпизод затмения окончен, но для определения фазы осветления необходима дополнительная фотометрия".

Ученым предстоит понять, почему в принципе звезда начала тускнеть. Есть несколько версий: охлаждение на поверхности звезды или выброс гигантского облака пыли. Кстати, астрономы больше склоняются ко второй версии, ведь уже получены снимки звезды, окруженной сгустками пыли.