На Юпитере больше воды, чем предполагалось

Молекул воды больше, чем показали прошлые исследования.

Недавно опубликованные данные с зонда НАСА “Юнона“ показывают, что вода может составлять около 0,25% молекул в атмосфере над экватором Юпитера. Хотя это звучит не так уж и много, расчеты основаны на преобладании компонентов воды, водорода и кислорода. Новые измерения, полученные Юноной, намного выше, чем предложенная предыдущая миссия.

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Неожиданный результат заставил ученых снова углубиться в результаты миссии НАСА “Галилео“ на Юпитер, которая получила более “сухие“ результаты в 1995 году, когда инженеры преднамеренно бросили космический корабль в атмосферу Юпитера. (У Галилео было мало топлива, и НАСА не хотело рисковать, даже если оно было незначительным, случайным падением космического корабля на потенциально обитаемой ледяной луне).

Согласование результатов Галилео и Юноны является ключевым моментом для ученых, чтобы лучше понять, как наша Солнечная система появилась, говорится в заявлении НАСА. Поскольку Юпитер был, вероятно, первой сформировавшейся планетой, он мог бы поглотить большую часть газа и пыли, оставшихся после образования Солнца. То, сколько воды впитал Юпитер, должно помочь ученым определить наиболее вероятные теории, объясняющие его формирование.

А понимание рождения Юпитера, в свою очередь, поможет ученым понять, как движутся ветровые потоки планеты и из чего сделаны его внутренние части. Ученые должны иметь возможность обобщать находки на Юпитере для некоторых видов больших экзопланет, чтобы узнать, как образовались другие звездные системы.

Ученые теперь ждут, чтобы сравнить экваториальные измерения Юноны с наблюдениями на севере планеты; 53-дневная орбита Юноны постепенно движется на север, чтобы исследовать все больше этого полушария с каждым пролетом. Следующий научный полет космического корабля состоится 10 апреля.

Новое исследование описано в статье, опубликованной 10 февраля в журнале Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что карликовая планета Церера сокращается в размерах.