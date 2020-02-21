В честь Греты Тунберг назвали улитку

Сама Грета не против такой чести.

Человек года по версии Time, номинант на Нобелевскую премию мира, экоактивист. А теперь еще и улитка. Молодая шведская активистка Грета Тунберг произвела сенсацию на мировой арене, работая над повышением осведомленности о многих разрушительных климатических проблемах, стоящих перед нашей планетой. Команда исследователей отдала должное ее усилиям, назвав в ее честь недавно обнаруженный вид улитки.

Craspedotropis gretathunbergae Taxon Expeditions

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Группа ученых обнаружила сухопутную улитку во время исследовательской поездки на Борнео. Улитка получила имя Craspedotropis gretathunbergae. Команда опубликовала описание улитки в Журнале биоразнообразия в четверг.

Название особенно уместно, учитывая потенциальную уязвимость улиток к последствиям изменения климата.

"Недавно описанная улитка принадлежит к так называемым кеногастроподам, группе сухопутных улиток, которые, как известно, чувствительны к засухе, экстремальным температурам и деградации лесов", - сказал эксперт по улиткам Менно Шилтуизен.

Исследователи сообщили, что они связались с Тунберг и узнали, что она рада, что в честь нее названа улитка.

"Назвать эту улитку в честь Греты Тунберг - это наш способ признать, что ее поколение будет отвечать за решение проблем, которые они не создавали", - сказал JP Lim , который нашел первый экземпляр вида.

Напомним, ранее сообщалось, что умерла последняя в мире гавайская улитка.