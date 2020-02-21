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В честь Греты Тунберг назвали улитку

Комментариев: 2
Сама Грета не против такой чести.
Теперь Грета Тунберг еще и улитка
Теперь Грета Тунберг еще и улитка
EPA/UPG

Человек года по версии Time, номинант на Нобелевскую премию мира, экоактивист. А теперь еще и улитка. Молодая шведская активистка Грета Тунберг произвела сенсацию на мировой арене, работая над повышением осведомленности о многих разрушительных климатических проблемах, стоящих перед нашей планетой. Команда исследователей отдала должное ее усилиям, назвав в ее честь недавно обнаруженный вид улитки.

Craspedotropis gretathunbergae
Craspedotropis gretathunbergae
Taxon Expeditions

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Группа ученых обнаружила сухопутную улитку во время исследовательской поездки на Борнео. Улитка получила имя Craspedotropis gretathunbergae. Команда опубликовала описание улитки в Журнале биоразнообразия в четверг.

Название особенно уместно, учитывая потенциальную уязвимость улиток к последствиям изменения климата.

"Недавно описанная улитка принадлежит к так называемым кеногастроподам, группе сухопутных улиток, которые, как известно, чувствительны к засухе, экстремальным температурам и деградации лесов", - сказал эксперт по улиткам Менно Шилтуизен.

Исследователи сообщили, что они связались с Тунберг и узнали, что она рада, что в честь нее названа улитка.

"Назвать эту улитку в честь Греты Тунберг - это наш способ признать, что ее поколение будет отвечать за решение проблем, которые они не создавали", - сказал JP Lim , который нашел первый экземпляр вида. 

Напомним, ранее сообщалось, что умерла последняя в мире гавайская улитка.

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Теги: Грета Тунберг, улитка
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Комментариев (2)
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Ivanez    21.02.2020, 16:06
Оценка:  +1
Ivanez
То есть безмозглое существо
УЛИТКА  (аноним)  21.02.2020, 16:01
Оценка:  +1
УЛИТКА
Я категорически против носить имя этой дефективной! Лучше назовите в честь неё жабу, жаба непротив!
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