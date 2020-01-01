Китайский луноход нашел странные камни на обратной стороне Луны

Найденные камни очень молоды.

Китайский лунный марсоход Yutu-2 обнаружил относительно молодые породы во время своих недавних разведочных работ на обратной стороне Луны.

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Согласно сообщению, марсоход миссии Чанъе-4 во время лунного 13-го дня миссии в декабре 2019 года заснял светлые камни.

Образцы, которые сильно отличаются от тех, которые уже были изучены ровером, могут дополнить взгляды команды на геологическую историю и эволюцию области, называемой кратером фон Карман.

Фрагмент камня, видимый камерой обхода препятствий Юту-2 CNSA

Более тщательный осмотр камней командой лунохода выявил небольшую эрозию, которая на Луне вызвана микрометеоритами и огромными изменениями температуры в течение долгих лунных дней и ночей. Эта аномалия говорит о том, что фрагменты относительно молоды. Со временем камни имеют тенденцию разрушаться в почве.

Относительная яркость скал также указала, что они, возможно, произошли в области, очень отличающейся от той, которую исследует Юту-2.

Фрагмент камня, видимый камерой обхода препятствий Юту-2 CNSA

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Чанъе-4 совершил историческую, первую в мире мягкую посадку на дальнем конце луны в январе 2019 года . Фон Карману, кратеру шириной около 180 километров, около 3,6 миллиарда лет. Лава залила его несколько раз с момента его образования, оставляя его относительно гладким и темным. Сам кратер находится в бассейне Южного полюса Айткен, еще более массивном и более древнем ударном кратере.

Дэн Мориарти, научный сотрудник НАСА в Центре космических полетов им. Годдарда в Мэриленде, сказал, что размер, форма и цвет камней дают представление об их происхождении.

“Поскольку [камни] все выглядят довольно схожими по размеру и форме, разумно предположить, что они все могут быть связаны“, - сказал он Space.com. “Чанъэ-4 приземлился на базальтовый участок , и эти вулканические материалы намного темнее обычной коры лунного нагорья. Если эти камни действительно ярче почвы, это может означать, что они состоят из более ярких, высокогорных материалов, чем окружающие вулканические почвы“.

Мориарти отметил, что изображения породы с более высоким разрешением предоставят больше информации. “Если бы порода имела вид многих разнородных фрагментов, “сваренных“ вместе, это указывало бы на брекчию реголита, который образуются из-за огромного тепла удара метеорита“, сказал он. “Если порода кажется более связной, то это может быть первичная порода коры, выбитая при ударе“.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский луноход установил рекорд по работе на Луне.