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Фанаты упросили выпустить римейк культовой Gothic

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В Сети появился трейлер игры.
Трейлер Готики порадовал фанатов серии
Трейлер Готики порадовал фанатов серии
Скриншот видео

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HQ Nordic объявили, что римейком Готики займется новая студия в Барселоне. Анонс игры вышел с новым трейлером.

Первый игровой тизер Готики был выпущен 13-го декабря и был доступен для владельцев любой игры от Piranha Bytes - будь-то Gothic 1-3, Risen 1-3 или ELEX. Вы можете увидеть сравнение между современными визуальными эффектами тизера и немецкой оригинальной RPG 2001 года здесь:

Более 180 000 человек играли в демо-версию, 43111 человек написали рецензии, и подавляющее большинство из них (94,8%) высказались за полный римейк классической RPG. 

Теперь компания подтвердила, что выпустит игру. Но о сроках говорить пока рано.

Напомним, ранее сообщалось, что названа самая лучшая игра в мире.

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Теги: Gothic, Готика, игра
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