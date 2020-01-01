Возле Большого Барьерного рифа обнаружили необычного ската

Он полностью розовый. И его даже назвали Инспектор Клузо, как героя фильма Розовая пантера.

Когда фотограф Кристиан Лэйн вышел на Большой Барьерный риф возле острова Леди Эллиот, чтобы сфотографировать черепах, скатов и акул, он не ожидал, что наткнется на единственного в мире розового ската манты.

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“Я никогда не слышал о розовой манте, и когда я впервые увидел ее, я подумал, что моя камера сломалась“, - сказал он ScienceAlert.

“Только позже той ночью я увидел фотографию розовой манты на доске объявлений ресторана и подумал, что это шутка, пока не бросился проверять фото на своей камере“.

Розовая манта (Mobula alfredi) была впервые замечена в 2015 году, когда дайвер Райан Джеффри сделал несколько фотографий красавицы с розовым оттенком во время погружения.

Манта даже получил имя - Инспектор Клузо, в честь неуклюжего инспектора из Розовой Пантеры.

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Длина Клузо - около 3,3 метра, и он был неуловим в течение пяти лет, с тех пор как его впервые заметили.

Хотя местные жители теперь хорошо знают о его существовании, розовую манту видели только около 10 раз. Несмотря на то, насколько он стеснительный, ученые из исследовательской группы Project Manta все еще занимаются расследованием причин, вызывающих яркий розовый цвет. В 2016 году они взяли небольшую биопсию, чтобы узнать больше.

“Не было проведено тщательного исследования диеты или анализа стабильных изотопов, но, учитывая стабильность “родимого пятна“ и розового цвета, мы считаем, что диету можно исключить“, - объясняет эколог Азия Хейнс из Project Manta. “Рабочая теория заключается в том, что это просто другое и очень уникальное выражение меланина, но это еще предстоит подтвердить“.

Напомним, ранее сообщалось, что большой Барьерный риф несколько раз погибал и воскресал.