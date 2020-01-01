Фото дня: На озере появились ледяные вулканы
Отделение Национальной метеорологической службы США в городе Гранд-Рапидс опубликовало фото редкого явления - ледяных вулканов. Они образуются, когда лед намерзает неравномерно из-за постоянного волнения, образуя купола. Волны подо льдом пробиваются сквозь трещины, выкидывая воду на поверхность.
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Такой феномен возникает по нескольким причинам: волны высотой не менее метра и достаточно низкая температура воздуха для образования толстого ледяного покрова. Вода, которая выкидывается волнами, быстро замерзает, что дает “вулкану“ расти в высоту. Рекордная высота такого вулкана - до 10 метров.
Напомним, ранее сообщалось, что в США зафиксировали ледяное землетрясение.
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