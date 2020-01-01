Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фото дня: На озере появились ледяные вулканы

Комментариев: 0
Интересный феномен наблюдается на озере Мичиган в США.
Ледяной вулкан на озере Мичиган
Ледяной вулкан на озере Мичиган
twitter.com

Отделение Национальной метеорологической службы США в городе Гранд-Рапидс опубликовало фото редкого явления - ледяных вулканов. Они образуются, когда лед намерзает неравномерно из-за постоянного волнения, образуя купола. Волны подо льдом пробиваются сквозь трещины, выкидывая воду на поверхность.

Ледяные вулканы
Ледяные вулканы
twitter.com

Читай также: На Плутоне обнаружили два ледяных вулкана

Такой феномен возникает по нескольким причинам: волны высотой не менее метра и достаточно низкая температура воздуха для образования толстого ледяного покрова. Вода, которая выкидывается волнами, быстро замерзает, что дает “вулкану“ расти в высоту. Рекордная высота такого вулкана - до 10 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в США зафиксировали ледяное землетрясение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: фото, Мичиган, вулкан, озеро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь