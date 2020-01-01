Интересный факт дня: Украинцы моют руки чаще россиян

Но самые грязные руки в Европе у голландцев.

Все мы знаем, что немытые руки распространяют болезни. И часто это смертельные заболевания.

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Мытье рук с мылом снижает младенческую смертность от пневмонии (и других респираторных заболеваний) до 25%, а от диареи (и других кишечных заболеваний) до 50%. И подумайте о мрачных жертвах этих двух чрезвычайно предотвратимых болезней: они убивают 3,5 миллиона детей в возрасте до пяти лет каждый год. Другими словами, улучшение гигиены рук - это самый простой, дешевый и эффективный способ снижения смертности детей младшего возраста.

Мойте руки перед едой и после посещения туалета. Это простое послание о Всемирном дне мытья рук, который впервые был проведен в 2008 году.

День, который отмечается каждый год 15 октября, посвящен главным образом развивающимся странам, таким как Эфиопия, Нигерия, Индия и Филиппины, где базовая гигиена (или ее отсутствие) является более важным фактором, определяющим, выживают ли дети, чем в развитых странах. , Улучшение гигиены рук требует повышения осведомленности, применения давления со стороны сверстников и изменения культуры.

Но не только развивающийся мир нуждается в более чистых руках. Как показывает эта карта, в некоторых странах Европы также есть определенные проблемы с мытьем рук. На карте показан результат опроса Gallup, проведенного в 2015 году. Вопрос был простой: моете ли вы руки с мылом и водой после посещения туалета?

Карта чистоты рук bigthink.com

Наиболее чистыми респондентами являются боснийцы (96%), за которыми следуют турки (94%). Эти высокие показатели, несомненно, относятся к вуду, исламской процедуре мытья рук (и рта, ноздрей, рук, головы и ног) в качестве средства ритуального очищения, например, перед молитвой.

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Другие балканские народы являются одними из самых чистых в Европе, но немного ниже боснийцев и турок: косоване (также в основном мусульмане) составляют 85%, как и греки. Далее следуют румыны (84%), сербы (83%) и македонцы (82%). Единственные европейцы с таким уровнем чистоты после туалета - португальцы (85%).

Следующая партия стран снова примерно на 10 процентных пунктов ниже. Исландия, Швеция и Германия лидируют (78%), затем идут Финляндия (76%), Великобритания (75%), Ирландия (74%) и Швейцария (73%). Болгария (72%) - это относительно грязное место на чистых в остальном Балканах. Чешская Республика и Украина - 71%.

Далее следует Польша - 68%; за ней следуют Эстония (65%) и их немного более грязный сосед Россия (63%). Франция (62%), Испания (61%) и Бельгия (60%). Австрия (65%), окруженная более чистыми соседями почти со всех сторон, может смотреть свысока на Италию (57%).

Но кто из них самый грязный? Сюрприз, сюрприз: это голландцы. Как правило, они пользуются репутацией порядка и чистоты, но, как выясняется, это в основном незаслуженно. Как показывает этот опрос, половина всех жителей Нидерландов не моет руки с мылом, возвращаясь из туалета. Ни одна другая страна в Европе не делает хуже. Правда, не все страны были опрошены.

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