Нейросеть нашла 11 потенциально опасных для Земли астероидов

Компьютер смоделировал орбиты астероидов, которые угрожают нашей планете.

Ученые из Лейденского университета в Нидерландах создали нейросеть "Идентификатор опасного объекта", которая предсказывает орбиты астероидов и определяет шанс столкновения с Землей.

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Искусственный интеллект нашел 11 астероидов, которые NASA не считало опасными. Найденные астероиды имеют 100 метров в диаметре, т.е. при столкновении с нашей планетой они могут вызвать серьезные разрушения.

Нейросеть смоделировала орбиты небесных тел, а исследователи провели симуляцию, которая позволила выделить опасные астероиды..

"Если вы перемотаете время назад, вы снова увидите столкновения с известными астероидами", - заявил соавтор и астроном Саймон Портегис Цварт из Лейденского университета. "Таким образом, вы можете создать библиотеку орбит астероидов, которые падали на Землю".

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Также нейросеть искала закономерности в истории падений астероидов, сравнив с известными орбитами планет, что позволило определить опасные объекты.

Искусственный интеллект проверили на известных данных 2000 астероидов, и нейросеть определила, какие из них были опасными, а какие — нет. Правда, точность была 90,99%.

На данный момент команда работает над тем, чтобы сделать нейросеть еще более точной.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросеть научили рисовать лицо по голосу.