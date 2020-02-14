Вода на Марсе может прятаться в тени

Многие крошечные участки земли на современном Марсе могут быть способны поддерживать жизнь, какой мы ее знаем, хотя бы очень кратко, предполагает новое исследование.

Водяной лед обильно присутствует на поверхности Марса и вблизи нее, но должны быть подходящие условия для образования жидкой воды. Это связано с тем, что атмосфера Красной планеты довольно тонкая - всего на 1% плотнее, чем воздух Земли на уровне моря - поэтому лед имеет тенденцию сублимироваться или превращаться непосредственно в пар при достаточном повышении температуры. В частности, лед испаряется до того, как температура поднимется настолько, чтобы достичь температуры плавления воды.

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В новом исследовании была воссоздана микросреда, в которой могут находиться эти правильные условия: области за определенными валунами в среднеширотных областях Марса, которые непрерывно лежат в тени скал в течение зимних месяцев.

Водяной лед и углекислый лед накапливаются сезонно в этих темных местах, согласно компьютерному моделированию, выполненному автором исследования Норбертом Шоргхофером, старшим научным сотрудником Института планетарных наук в Тусоне, Аризона.

Когда приходит весна и солнечный свет снова попадает туда, температура быстро повышается, примерно от - 128 градусов по Цельсию до - 10 градусов по Цельсию всего за несколько часов. Лед исчезает, но температурный переход настолько быстр, что не весь лед сублимирует. Он может растворяться в соленой марсианской почве, образуя жидкие рассолы.

Соленость почвы является ключевым для этого процесса, потому что соль понижает температуру плавления воды до уровня ниже 0 градусов по Цельсию. И

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"Пыль, содержащаяся в замерзании CO2, способствует формированию защитного сублимационного лага", - написал Шоргхофер в статье, опубликованной в среду (12 февраля) в Astrophysical Journal.

"В целом, таяние чистого водяного льда не ожидается в современных условиях Марса", - добавил он. "Тем не менее, при температурах, которые легко достигаются, сезонные льды могут таять на богатом солью субстрате".

Формирование такого рассола может длиться всего несколько дней в каждом месте, где оно происходит. Но это явление является регулярным, повторяющимся каждый год, говорится в исследовании.

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Тени камней - не единственные части Марса, которые могут испытывать сезонные выбросы жидкой воды. В более теплые месяцы НАСА Mars Reconnaissance Orbiter обнаружил темные объекты на нескольких склонах Красной планеты. Многие исследователи интерпретируют эти "повторяющиеся линии склона" как свидетельство временных течений соленой воды, но другие ученые утверждают, что это не может быть водой.

Жидкая вода была в изобилии на Марсе миллиарды лет назад, когда планета все еще имела защитное магнитное поле и намного более плотную атмосферу. Действительно, марсоход Curiosity НАСА определил, что его посадочная площадка, дно кратера Гейл шириной 154 км, в древнем прошлом имела систему из озера и ручья.

И сегодня на Красной планете еще может быть много воды под землей. Например, европейский космический корабль Mars Express недавно обнаружил свидетельство огромного озера под южным полюсом планеты.

Напомним, ранее сообщалось, что соленая вода на Марсе может быть доказательством примитивной жизни.