Найдены антибиотики, убивающие бактерии хитрым способом

Такие антибиотики могут помочь в создании новых лекарств.

Была обнаружена новая группа антибиотиков с уникальным подходом к атаке бактерий, что делает ее многообещающим клиническим кандидатом в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам.

Читай также: На МКС появились устойчивые к антибиотикам бактерии

Недавно обнаруженный корбомицин и менее известный комплостатин имеют неизвестный ранее способ уничтожения бактерий, который достигается путем блокирования функции бактериальной клеточной стенки. Открытие происходит от семейства антибиотиков, называемых гликопептидами, которые вырабатываются почвенными бактериями.

Исследователи также продемонстрировали на мышах, что эти новые антибиотики могут блокировать инфекции, вызванные лекарственно устойчивым золотистым стафилококком, который представляет собой группу бактерий, которые могут вызывать многие серьезные инфекции.

Результаты были опубликованы в Nature 12 февраля.

“Бактерии имеют стену вокруг своих клеток, которая придает им форму и является источником силы“, - сказал первый автор исследования Бет Калп, кандидат наук в области биохимии и биомедицинских наук в McMaster.

Читай также: Насекомых обвинили в переносе опасных супербактерий

“Антибиотики, такие как пенициллин, убивают бактерии, препятствуя строительству стены, но антибиотики, которые мы обнаружили, на самом деле работают наоборот - они предотвращают разрушение стены. Это важно для деления клетки. Чтобы клетка росла, она должна делиться и расширяться. Если вы полностью блокируете разрушение стены, это похоже на то, что она заперта в тюрьме и не может расширяться или расти“.

Глядя на семейное древо известных гликопептидов, исследователи изучили гены тех, у кого отсутствуют известные механизмы резистентности, с идеей, что они могут быть антибиотиками, демонстрирующими другой способ атаки бактерий.

“Мы выдвинули гипотезу, что если бы гены, из-за которых создавались эти антибиотики, были разными, то, возможно, и способ уничтожения бактерий был бы другим“, - сказал Калп.

Группа подтвердила, что бактериальная стенка была местом действия этих новых антибиотиков с использованием методов визуализации клеток в сотрудничестве с Ивом Бруном и его командой из Университета Монреаля.

Напомним, ранее сообщалось, что насекомых обвинили в переносе опасных супербактерий.