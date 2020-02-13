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Недалеко от Солнечной системы нашли новорожденную планету

Комментариев: 1
Это самая близкая к нам молодая экзопланета.
2MASS 1155&#8722;7919 b
2MASS 1155−7919 b
NASA

Молодая массивная планета была обнаружена астрономами из Рочестерского института технологий.  Эта экзопланета находится в 330 световых годах от нас, причем это самая близкая к нам самая молодая из обнаруженных экзопланет.

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Ее назвали 2MASS 1155−7919 b, и она выглядит как тусклый и холодный объект размеров в 10 Юпитеров. Астрономы считают, что она новорожденная и только формируется. 

Также 2MASS 1155−7919 b вращается вокруг молодой звезды, которая моложе нашего Солнца в тысячу раз. Ей только 5 млн лет.

Также экзопланета находится довольно далеко от своей звезды: примерно в 600 раз дальше, чем Земля от Солнца. Астрономы знают только пять гигантских планет, которые находятся так далеко от материнской звезды.

Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемые планеты.

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Теги: экзопланета, астрономия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
navigator2    13.02.2020, 20:27
Оценка:  0
navigator2
вже вилетаю....
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