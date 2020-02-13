Недалеко от Солнечной системы нашли новорожденную планету

Это самая близкая к нам молодая экзопланета.

Молодая массивная планета была обнаружена астрономами из Рочестерского института технологий. Эта экзопланета находится в 330 световых годах от нас, причем это самая близкая к нам самая молодая из обнаруженных экзопланет.

Читай также: Астрономы засняли рождение планеты

Ее назвали 2MASS 1155−7919 b, и она выглядит как тусклый и холодный объект размеров в 10 Юпитеров. Астрономы считают, что она новорожденная и только формируется.

Также 2MASS 1155−7919 b вращается вокруг молодой звезды, которая моложе нашего Солнца в тысячу раз. Ей только 5 млн лет.

Также экзопланета находится довольно далеко от своей звезды: примерно в 600 раз дальше, чем Земля от Солнца. Астрономы знают только пять гигантских планет, которые находятся так далеко от материнской звезды.

Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемые планеты.