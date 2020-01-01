Астрономы обнаружили мертвую галактику-монстра

Галактика существовала 12 млрд лет назад.

На трех панелях слева направо показано, какой может быть эволюционная траектория XMM-2599, начиная с пыльной звездообразующей галактики, затем превращаясь в мертвую галактику и, возможно, заканчивая «самым ярким скоплением галактик NASA

Международная группа астрономов во главе с учеными из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружила необычную галактику-монстра, которая существовала около 12 миллиардов лет назад, когда Вселенной было всего 1,8 миллиарда лет.

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Получив название XMM-2599, галактика с высокой скоростью сформировала звезды и затем умерла. Почему вдруг перестали образовываться звезды, неясно.

"Еще до того, как Вселенной исполнилось 2 миллиарда лет, XMM-2599 уже сформировал массу более 300 миллиардов солнц, сделав ее ультрамассивной галактикой", - сказал Бенджамин Форрест, научный сотрудник Отдела физики и астрономии Калифорнийского университета в Риверсайде. ведущий автор исследования. "Что еще более примечательно, мы показываем, что XMM-2599 сформировала большинство своих звезд, когда Вселенной было меньше 1 миллиарда лет, а затем стала неактивной, когда Вселенной было всего 1,8 миллиарда лет".

Команда использовала спектроскопические наблюдения от мощного многообъектного спектрографа для инфракрасной разведки обсерватории В. М. Кека, или MOSFIRE, для детальных измерений XMM-2599 и точного количественного определения его расстояния.

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Результаты исследования появляются в Астрофизическом Журнале.

Исследовательская группа обнаружила, что XMM-2599 формировала более 1000 солнечных масс в год в звездах на пике активности - чрезвычайно высокий уровень звездообразования. Напротив, Млечный Путь образует около одной новой звезды в год.

"XMM-2599 может быть потомком популяции высоко звездообразных пыльных галактик в очень ранней вселенной, которые недавно открыли новые инфракрасные телескопы", - сказал Данило Маркисини, доцент астрономии в Университете Тафтса и соавтор исследование.

Эволюционный путь XMM-2599 неясен.

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"Мы поймали XMM-2599 в неактивной фазе", - сказал Уилсон. "Мы не знаем, во что это превратится к сегодняшнему дню. Мы знаем, что она не может потерять массу. Интересный вопрос заключается в том, что происходит вокруг нее. Со временем, сможет ли она гравитационно притянуть близкие звездообразующие галактики и стать ярким скоплением галактик?

Соавтор Майкл Купер, доцент астрономии в Калифорнийском университете в Ирвине, сказал, что такой исход весьма вероятен.

"Возможно, в течение последующих 11,7 миллиардов лет космической истории XMM-2599 станет центральным членом одного из самых ярких и массивных скоплений галактик в локальной Вселенной", - сказал он. "В качестве альтернативы, она может продолжать существовать в изоляции. Или у нас может быть сценарий, который лежит между этими двумя результатами".

Команда получила больше времени в Обсерватории Кека, чтобы ответить на оставшиеся без ответа вопросы, вызванные XMM-2599.

Напомним, ранее сообщалось, что в Млечном Пути нашли останки древней галактики.