В космосе рассмотрели межзвездную радугу

Радужное облако окружает пару звезд.

Используя массив Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA), астрономы наблюдали двойную звездную систему под названием HD101584, и обнаружили своеобразное газовое облако, которое, как полагают, является результатом конфронтации между двумя звездами, согласно заявлению Европейской южной обсерватории.

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Данные ALMA и Atacama Pathfinder EXperiment (APEX) показывают, что одна из звезд стала настолько большой, что она поглотила другую. По мере того как меньшая звезда вращалась по спирали к своему гигантскому звездному спутнику, она заставляла большую солнечную звезду сбрасывать свои внешние слои, что приводило к расширению газовых облаков.

Как правило, когда подобные солнцу звезды прожигают весь водород в своем ядре, они становятся ярко-красной гигантской звездой. Когда этот тип звезды умирает, он теряет свои внешние слои, оставляя после себя горячий, плотный остаток, называемый белым карликом.

Тем не менее, эволюция красного гиганта в HD101584 "была преждевременно и резко прекращена, так как гигантская звезда-спутник поглотила близлежащую звезду-спутник".

По мере того как меньшая звезда вращалась в направлении своего более крупного спутника, образовывались газовые струи, которые, в свою очередь, продвигали материал, выбрасываемый из красного гиганта в космос. Этот процесс сформировал кольца газа и ярко-синие и красные пятна материала, которые можно увидеть на изображениях ALMA. Согласно заявлению, синие газовые облака представляют материал, движущийся к нам быстрее, а красные газовые облака представляют материал, движущийся от нас.

Согласно наблюдениям ALMA, исследователи предполагают, что звезда-спутник малой массы была захвачена красной гигантской звездой, когда она достигла критического размера всего несколько сотен лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы недосчитались 100 звезд.