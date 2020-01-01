Интересный факт дня: Человек уничтожит всех светлячков

Из-за деятельности человека все светлячки могут скоро исчезнуть.

Исследование, которое было опубликовано в журнале BioScience, показывает, что многие разновидности светлячков уничтожаются из-за вмешательства человека.

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"Некоторые виды страдают сильнее других, поскольку для завершения жизненного цикла им необходимы специальные условия", - заявила биолог из Университета Тафтса в штате Массачусетс Сара Льюис,

Так, под угрозой вымирания оказался малазийский светлячок (Pteroptyx tener). Он обитает в мангровых зарослях во время своей личиночной фазы. Но из-за активной вырубки они лишаются своего природного дома.

Еще один вид светлячков, Lampyris noctiluca, под угрозой исчезновения из-за пригородных застроек и автомагистралей. Самки этого вида не умеют летать, и такие искусственные препятствия мешают их миграционному пути.

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Некоторые виды светлячков в стадии личинок питаются червями, улитками и другими мягкотелыми. Но с урбанизацией их количество уменьшается. Светлячки просто погибают от голода.

Но наибольшую угрозу для светлячков составляет конкуренция со стороны искусственного света. Световое загрязнение мешает им находить пару, что сильно влияет на популяцию насекомых.

Напомним, ранее мы узнали, что серые киты могут заблудиться из-за солнца.