Это самый теплый январь в Европе.

Температуры в январе 2020 года были выше среднего уровня 1981-2010 годов в большей части Европы. Они были исключительно высокими в течение года на севере и востоке, в полосе, распространяющейся на восток и юго-восток от Норвегии до России, со значениями более чем на 6ºC выше среднего во многих местах. В начале месяца в Норвегии был самый теплый январский день за всю историю наблюдений, а месяц стал вторым самым теплым с 1900 года для страны в целом. Лыжники и оленеводы были среди тех, кто пострадал от мягких условий в Швеции. Наблюдательные станции в центральной и южной Финляндии зафиксировали самый теплый январь за период с 1961 года.

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Температуры были в среднем немного ниже нормы в Карпатском бассейне и в некоторых частях южной Европы. Довольно необычно для последних лет, они также были ниже нормы над частями архипелага Шпицберген и над Баренцевым морем на востоке, где протяженность морского льда была близка к среднему значению за 1981-2010 годы. Теплые, чем в среднем, температуры к востоку от Гренландии, простирающиеся к северо-западу от Шпицбергена, совпадают с морским ледяным покровом ниже среднего уровня.

Исключительные температуры выше среднего не ограничивались Европой, но распространялись почти на всю Россию. Температура также была намного выше средней на большей части США и в восточной части Канады, над Японией и в некоторых частях восточного Китая и Юго-Восточной Азии, в штате Новый Южный Уэльс в Австралии и в некоторых частях Антарктиды.

Как менялась средняя температура в мире и Европе copernicus.eu

Температура была существенно ниже средней на Аляске и северо-западной Канаде, а также над Баффинами и островами Элсмир на северо-востоке Канады. Там было также холоднее, чем в среднем, но в меньшей степени, в некоторых других регионах.

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Хотя районы с температурой ниже средней наблюдаются во всех основных океанах, особенно в южном полушарии, температура воздуха над морем была преимущественно выше, чем в среднем в 1981–2010 годах. Глобальные средние значения температуры морского воздуха и температуры поверхности моря были близки к соответствующим пиковым значениям, которые имели место во время Эль-Ниньо 2015/16 года.

Среднеевропейские аномалии температуры, как правило, больше и более изменчивы, чем глобальные аномалии, особенно зимой, когда они могут меняться на несколько градусов от одного месяца к следующему. Среднеевропейская температура в январе 2020 года была особенно высокой. Месяц был на 3,1 ° С теплее, чем в среднем в январе в период 1981-2010 гг.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере побила рекорды.