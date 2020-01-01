Солнечные бури оказались опаснее, чем предполагалось

И происходят они чаще.

Разрушительные магнитные бури могут происходить раз в 25 лет NASA

Согласно новому исследованию, солнечные бури, достаточно мощные, чтобы наносить ущерб электронному оборудованию, поражают Землю каждые 25 лет. И менее сильные - но все же опасные штормы - происходят каждые три года.

Читай также: Магнитные бури онлайн: Следим за вспышками на Солнце

К такому выводу пришли ученые из Университета Уорика и Британской антарктической службы.

Эти сильные штормы могут нарушить работу электронного оборудования, включая оборудование связи, авиационное оборудование, электрические сети и спутники.

Новая статья опубликована в журнале Geophysical Research Letters. Ведущий автор - доктор С.С. Чепмен из Университета Уорика.

Солнечные бури также называют геомагнитными бурями. Они вызваны возмущениями на Солнце, которые посылают заряженные частицы в космос. Когда эти частицы ударяют магнитосферу Земли, они вызывают бурю.

Частицы могут происходить из выбросов корональной массы (CME), областей совместного вращения (CIR) и корональных дыр, которые испускают высокоскоростной поток солнечного ветра, который может перемещаться в два раза быстрее, чем обычный солнечный ветер.

Самым известным геомагнитным штормом является событие Каррингтона 1859 года. Событие Каррингтона также является самым мощным геомагнитным штормом, когда-либо зарегистрированным. Этот шторм нарушил некоторые телеграфные системы в разных частях света, вызвал пожары и даже привел к банкротству некоторых операторов телеграфа.

Читай также: Британские ученые: самолеты перестанут летать из-за магнитных бурь

Совсем недавно шторм 1989 года в Квебеке нарушил систему распределения электроэнергии и создал мощные полярные сияния, которые были замечены даже далеко на юге, в штате Техас.

Солнечные бури представляют повышенный риск, поскольку наш мир использует больше электроники.

Наши спутники могут быть наиболее уязвимыми, и современное общество полагается на них больше, чем осознают многие. Было подсчитано, что такой сильный шторм, как событие в Каррингтоне, если бы он произошел сегодня, нанес бы ущерб на миллиарды, а то и на триллионы долларов.

Ученые заинтересованы в этих штормах из-за необходимости предсказывать их. Эта новая статья основана на данных магнитного поля, насчитывающих 150 лет. Авторы говорят, что они могут определить, сколько сильных штормов было в тот период времени и как часто они происходили.

В пресс-релизе ведущий автор профессор Сандра Чепмен из Центра сварки, космоса и астрофизики Университета Уорвика сказала: "Эти супербури являются редкими событиями, но оценка их вероятности возникновения является важной частью планирования уровня смягчения последствий. необходимо для защиты важнейшей национальной инфраструктуры".

Читай также: Мощность вспышек на Солнце недооценили в два-три раза

В своей статье авторы показывают, что "сильные" магнитные бури происходили в 42 из последних 150 лет, или примерно каждые три года. Более сильные "великие" супер-бури происходили 6 разт из 150 или примерно каждые 25 лет. Обычно эти штормы длятся всего несколько дней, но они все еще могут быть очень разрушительными для современных технологий.

Супер-штормы могут привести к отключению электроэнергии, нарушению или повреждению спутников, нарушению авиации и временной потере сигналов GPS и радиосвязи. (GPS предназначен не только для навигации. Хотите верьте, хотите нет, современная банковская система в значительной степени использует GPS для синхронизации финансовых транзакций.)

"В этом исследовании предлагается новый метод обращения к историческим данным, чтобы получить лучшую картину вероятности возникновения супер-штормов и того, какую супер-штормовую активность мы можем увидеть в будущем", - сказала Чепмен.

Их анализ показывает, что такие суперсильные штормы, как событие Каррингтона, могут встречаться чаще, чем предполагалось, и что они могут произойти в любое время.

Напомним, ранее ученые выяснили, что магнитные бури происходят ближе к Земле, чем считалось ранее.