Найдена аномальная форма материи

Металлический водород удалось получить в лабораторных условиях.

Команды исследователей, две из Французской комиссии по атомной энергии (AEC) и третья из синхротрона Soleil, нашли доказательства фазового перехода для водорода при давлении 425 гигапаскалей. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, Пол Лубейр, Флоран Оччелли и Пол Дюма описывают испытания водорода при таком высоком давлении.

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Исследователи давно предположили, что если водород подвергнется воздействию достаточного давления, он превратится в металл. Но теории не смогли определить, какое давление требуется. Сомнения в теориях начали возникать, когда ученые разработали инструменты, способные оказывать высокое давление, которое, как считалось, было необходимым для сжатия водорода в металл. Теоретики просто увеличили число.

Однако в последние несколько лет теоретики пришли к консенсусу - их математика показала, что водород должен переходить в другое состояние примерно на 425 гигапаскалях - но способа создать такое большое давление не существовало. Затем, в прошлом году, команда AEC усовершенствовала ячейку с алмазной наковальней, которая годами использовалась для создания сильного давления в экспериментах. В ячейке с алмазной наковальней два противоположных алмаза используются для сжатия образца между полированными наконечниками - создаваемое давление обычно измеряется с использованием контрольного материала. С новым дизайном, названным тороидальной ячейкой с алмазными наковальнями, наконечник был сделан в форме пончика с рифленым куполом.

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При использовании купол деформируется, но не ломается при высоких давлениях. С новым дизайном исследователи смогли создать давление до 600 ГПа. Это все еще оставляло проблему того, как проверить образец водорода, поскольку он был сжат. Исследователи преодолели эту проблему, просто направив луч инфракрасного света вниз через центр устройства - при нормальной температуре он может проходить прямо через водород. Но если бы он встретился с переходным металлом, он вместо этого был бы заблокирован или отражен.

Исследователи обнаружили, что образцы водорода, сжатые до 425 гигапаскалей, блокировали весь инфракрасный и видимый свет, а также показали оптическую отражательную способность. Они предполагают, что их результаты показывают, что водород становится твердым при 425 гигапаскалях, но они уже планируют еще одно испытание, чтобы подкрепить свои выводы. Они хотят повторить эксперимент, чтобы определить, начинает ли образец проводить электричество при 425 гигапаскалях.

Напомним, ранее сообщалось, что открыто новое состояние материи.