Красное море выкидывает вредный для здоровья газ в атмосферу

Выбросы даже больше, чем у некоторых развитых стран.

Газ поднимается с природных резервуаров под водой ESA

Со дна Красного моря в атмосферу поступают углеводороные газы, которые загрязняют атмосферу с огромной скоростью.

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Эти газы смешиваются с выбросами от промышленного судоходства, становясь вредными здоровья человека.

Повышенное содержание этана и пропана в этом регионе было обнаружено еще в 2017 году учеными из Химического института Макса Планка. Содержание этих газов было в 40 раз выше нормы. Исследователи проанализировали возможные источники выбросов и обнаружили, что газы просачиваются из морского дна, выходя из естественных подземных нефтяных и газовых резервуаров.

Далее эти газы смешивались с другим парниковым газом - закисью азота, который выбрасывался промышленными судами.

"Мы потратили почти два года, работая над этим набором данных, чтобы с уверенностью доказать, что выбросы происходили примерно на два километра ниже поверхности моря", - заявил автор исследования Эфстратиос Бурсукидис.

Со временем ситуация только ухудшится из-за большего судоходства в этом регионе.

"Ожидается, что в ближайшие десятилетия интенсивность движения судов через Красное море и Суэцкий канал продолжит увеличиваться с сопутствующим увеличением выбросов оксида азота", - добавил Бурсукидис.

Напомним, ранее сообщалось, что на дне океана обнаружили природную бомбу.