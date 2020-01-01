Интересный факт дня: Бактерии делают нас общительнее

Кишечные бактерии влияют на наше поведение.

Профессор Катерина Джонсон опубликовала большое исследование в издании Human Microbiome Journal, где рассказала о взаимосвязи между разнообразием кишечной микрофлоры и характером.

Читай также: Интересный факт дня: четыре килограмма бактерий уничтожат все человечество

Всего в исследовании участвовало 655 человек в возрасте около 42 лет. Ученые брали у них анализ кишечной флоры и просили заполнить анкеты об образе жизни, рационе и и способов взаимодействия с другими людьми.

Выяснилось, что в организмах энергичных и общительных людей найдено больше бактерий Akkermansia, Lactococcus и Oscillospira. А у необщительных - Desulfovibrio и Sutterella.

Из анкет испытуемых стало также ясно, какие продукты они едят. Большее разнообразие бактерий оказалось у людей, которые любят необычные блюда и часто бывают в других странах. Влияет на разнообразие и продукты с пребиотиками. Они содержатся в сыре, квашеной капусте, бананах и луке. Такие люди оказались более открытыми.

Теперь ученые пытаются понять, какая взаимосвязь между характером и бактериями. Являются ли бактерии причиной поведения человека или образ жизни влияет на разновидности бактерий?

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделают бактерии.