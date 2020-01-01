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Интересный факт дня: Бактерии делают нас общительнее

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Кишечные бактерии влияют на наше поведение.
Бактерии могут влиять на поведение
Бактерии могут влиять на поведение
live-up.co

Профессор Катерина Джонсон опубликовала большое исследование в издании Human Microbiome Journal, где рассказала о взаимосвязи между разнообразием кишечной микрофлоры и характером.

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Всего в исследовании участвовало 655 человек в возрасте около 42 лет. Ученые брали у них анализ кишечной флоры и просили заполнить анкеты об образе жизни, рационе и и способов взаимодействия с другими людьми. 

Выяснилось, что в организмах энергичных и общительных людей найдено больше бактерий Akkermansia, Lactococcus и Oscillospira. А у необщительных - Desulfovibrio и Sutterella. 

Из анкет испытуемых стало также ясно, какие продукты они едят. Большее разнообразие бактерий оказалось у людей, которые любят необычные блюда и часто бывают в других странах. Влияет на разнообразие и продукты с пребиотиками. Они содержатся в сыре, квашеной капусте, бананах и луке. Такие люди оказались более открытыми.

Теперь ученые пытаются понять, какая взаимосвязь между характером и бактериями. Являются ли бактерии причиной поведения человека или образ жизни влияет на разновидности бактерий?

Напомним, ранее мы узнали, что богатых и бедных разделают бактерии.

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Теги: интересные факты, бактерии
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