Астрономы-любители открыли новый вид полярного сияния

Его назвали "дюны".

29 января университет Хельсинки сообщил, что группа астрономов-непрофессионалов открыла новую форму северного сияния. Такое сияние получило название “дюны”.

Сияние действительно напоминает песчаные дюны.

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Обнаруженное полярное сияние рождается очень высоко - примерно в ста километрах над поверхностью Земли. Ранее эту область не исследовали из-за сложности отделения электрически нейтральной части атмосферы от ионосферы. Как выяснили астрономы, расстояние между волнами составляет около 45 километров. Подобный тип полярного сияния был зафиксирован семь раз.

Как пояснили специалисты, подобное явление появляется, когда температура одного слоя атмосферы немного выше, чем температура слоев над ним и под ним. А такой необычный вид придает сиянию неравномерность плотности кислорода.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена разница между северным и южным полярными сияниями.