Юпитер и Сатурн оставят следы на трупе Солнца

Инопланетные ученые через миллиарды лет могут обнаружить следы Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана в остатках нашего Солнца.

Художник иллюстрирует планету размером с Нептун, вращающуюся вокруг белого карлика и теряющую атмосферу, когда излучение звезды разрушает его. NASA

Внешние слои сверхплотных звездных остатков, известных как белые карлики, часто могут содержать останки планет-гигантов, предполагает новое исследование.

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Белые карлики - это ядра размером с Землю, оставшиеся после того, как звезды среднего размера исчерпали свое топливо и потеряли свои внешние слои. Наше солнце в один прекрасный день превратится в белого карлика, как и более 90% всех звезд в нашей галактике Млечный Путь.

Первоначально, белый карлик, который появится в результате нашего Солнца через 8 миллиардов лет, все еще будет горячим - 100 000 градусов по Цельсию. Новое исследование показало, что такой молодой, горячий белый карлик будет взрывать свое окружение экстремальными уровнями ультрафиолетового излучения, в миллион раз превышающими уровни, которые исходят от современного солнца. И это может длиться несколько миллионов лет.

Солнце, вероятно, уничтожит Землю и другие внутренние, каменистые планеты Солнечной системы, поскольку звезда вздувается и умирает, а распавшиеся остатки этих планет попадают в образовавшегося белого карлика. Однако до сих пор оставалось неясным, как гигантские планеты во внешних пределах планетарной системы - такие, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - могли бы жить под воздействием ультрафиолетовых лучей горячего белого карлика.

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"Никто не смотрел на эту часть будущего Солнечной системы", - сказал ведущий автор исследования Матиас Шрайбер, астрофизик из Университета Вальпараисо в Чили.

В предыдущих исследованиях анализировалось, как звезды могут уничтожать атмосферы планет-гигантов на близких орбитах. Шрайбер и его коллеги адаптировали эту работу, чтобы изучить влияние, которое горячие белые карлики могут оказать на холодные, гигантские планеты.

Ученые обнаружили, что планеты-гиганты, далекие от горячих белых карликов, могут испаряться со скоростью, сравнимой со скоростями планет-гигантов, вращающихся вокруг обычных звезд. Это справедливо, даже если планеты-гиганты были дальше от своих горячих белых карликов, чем Плутон от Солнца.

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Кроме того, исследователи подсчитали, как молодой, горячий белый карлик может выглядеть после того, как он аккрецировал материал. Ученые обнаружили, что около одной трети известных горячих белых карликов показали следы от испаряющихся гигантских планет. Таким образом, "наблюдение за горячими белыми карликами может помочь нам измерить изобилие внесолнечных газовых планет", - сказал Шрайбер.

В целом, когда речь заходит о нашей Солнечной системе, "гигантские планеты, которые переживут эволюцию Солнца в белого карлика, потеряют небольшую часть своей атмосферы из-за испарения", - сказал Шрайбер. "Белый карлик нарастит часть испаренного материала, и это приведет к обнаруживаемым сигнатурам, поэтому будущие поколения инопланетных астрономов, если они существуют, могут потенциально исследовать химический состав Юпитера, Сатурна, Нептуна и Урана".

Напомним, ранее сообщалось, что Сатурн стремительно теряет свои кольца.