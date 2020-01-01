Изменение орбиты Земли породило нашу цивилизацию

Период дождей позволил предкам людей покорять большие территории.

В недавнем исследовании, опубликованном в Слушаниях Национальной академии наук, ученый Джон Куцбах и группа исследователей проследили изменения климата и растительности в Африке, Аравии и Средиземноморье 140 000 лет назад, чтобы изучить их влияния на распространение человека.

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В исследовании описывается модель динамического климата и растительности, которая объясняет, когда регионы в Африке, на Ближнем Востоке и в Средиземноморье были более влажными и сухими, и как состав растений менялся в тандеме, возможно, создавая миграционные коридоры для человека.

Модель также освещает взаимосвязи между климатом Земли и ее орбитой, концентрациями парниковых газов и ее ледниковыми щитами.

Например, модель показывает, что около 125 000 лет назад в северной части Африки и на Аравийском полуострове наблюдалось увеличение количества летних муссонных дождей, которые стали более северными, что привело к сужению пустынь Сахары и Аравии и увеличению пастбищ. В то же время, в Средиземном море и Леванте (область, которая включает в себя Сирию, Ливан, Иорданию, Израиль и Палестину), также увеличилось количество осадков в зимний период.

Эти изменения были обусловлены положением Земли относительно Солнца. Северное полушарие в то время было ближе к солнцу летом и дальше зимой. Это привело к теплому, влажному лету и холодной зиме.

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Учитывая характер орбитальных движений Земли, которые в совокупности называются циклами Миланковича, регион должен располагаться таким образом примерно каждые 21 000 лет. Каждые 10 000 лет или около того Северное полушарие будет находиться в самой дальней точке от солнца летом и ближе всего зимой.

Действительно, модель показала значительное увеличение количества осадков и растительности 125 000, 105 000 и 83 000 лет назад, с соответствующим уменьшением 115 000, 95 000 и 73 000 лет назад, когда летние муссоны уменьшились.

Примерно между 70 000 и 15 000 лет назад Земля находилась в ледниковом периоде, и модель показала, что присутствие ледяных щитов и сокращение выбросов парниковых газов усиливали зимние средиземноморские штормы, но ограничивали отступление летнего муссона на юг. Сокращение выбросов парниковых газов также привело к охлаждению вблизи экватора, что привело к более сухому климату и уменьшению лесного покрова.

Эти изменяющиеся региональные модели климата и растительности могли бы создать ограничения ресурсов для людей, живущих в Африке, что привело бы к миграции в районы с большим количеством воды и растений.

Напомним, ранее сообщалось, что изменения климата заставят женщин рожать раньше срока.