Соленая вода на Марсе может быть доказательством примитивной жизни

Осталось найти следы этой жизни.

Марсоход Curiosity на Марсе провел отбор проб древних озерных отложений из кратера Гейл на Красной планете, показав, что вода, которая когда-то существовала там, была с солью и минералами. Изучая месторождения полезных ископаемых на Марсе, исследователи надеются лучше понять состав воды на поверхности этой планеты в прошлом. Вода на Земле или на Марсе оставляет отличительные химические следы, и изучение месторождений полезных ископаемых может выявить важную информацию о давно потерянных морях.

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Исследователи изучают минерализацию отложений - концентрацию соли в пластах, которые когда-то подвергались воздействию воды. Они также изучают окислительно-восстановительное состояние минералов - по существу, баланс между водородом и кислородом - в образцах, чтобы лучше понять материал образца. Здесь, на Земле, материал, который подвергается воздействию атмосферы, становится богат кислородом, в то время как образцы из нескольких сантиметров под землей показывают более высокие концентрации водорода.

"Соленость, pH и окислительно-восстановительные состояния являются фундаментальными свойствами, которые характеризуют природные воды. Эти свойства поверхностных вод на раннем Марсе отражают палеоокружающую среду и, таким образом, дают представление о палеоклимате и обитаемости", - сообщают исследователи из Токийского технологического института в журнале Nature.

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Исследование материала из кратера Гейл показывает, что вод имела химический состав, аналогичный океанам Земли. Это говорит о том, что современная жизнь на Земле, возможно, когда-то могла процветать и в древних морях Марса.

Однако этот вывод порождает еще одну загадку - если марсианская вода была настолько дружелюбна к жизни, почему мы еще не нашли убедительных доказательств жизни на Марсе?

В нашей солнечной системе есть несколько планет и лун, которые могут быть домом для примитивной жизни или иметь формы жизни в прошлом. Когда-то Марс был водным миром, где обширные океаны и могучие реки несли жидкую воду по своей поверхности.

Марс также холодный, но температура около марсианского экватора может достигать почти умеренных условий в течение дня, прежде чем резко упадет ночью. Тонкая, но все же существенная атмосфера также была когда-то более плотной, окружая Красную планету.

Эти условия в древнем прошлом делают Красную планету ведущим кандидатом на места, где когда-нибудь могут быть обнаружены свидетельства древней жизни.

Ровер Curiosity был запущен с Земли в ноябре 2011 года и приземлился на Марсе в августе 2012 года с целью раскрыть тайны Марса. Ряд дополнительных миссий, разработанных космическими программами по всему миру, планируется запустить на Красную планету в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Марс хотят покорить при помощи банка спермы.