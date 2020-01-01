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Ученые сомневаются в происхождении коронавируса

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Только рынок в Ухани не мог быть причиной первых заболеваний коронавирусом.
Коронавирус начал распространяться еще в октябре 2019 года
Коронавирус начал распространяться еще в октябре 2019 года
EPA/UPG

Отчет, который опубликовали власти Китая о первых пациентах, показал, что треть из них не были связаны с рынком.

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Этот отчет составляла команда вирусологов из нескольких китайских вузов и клиник. И из него следует, что первый случай заболевания 1 декабря 2019 года не удалось однозначно связать с рынком в Ухани. Не обнаружена связь и у еще 13 первых пациентов.

Ученые предположили, что случаи заражения 2019-nCoV могли произойти еще в ноябре или даже раньше, но их не идентифицировали. В таком случае, один из инфицированных мог принести болезнь на рынок к началу декабря, после чего и начался новый этап распространения.

Это подтверждается работой биолога из Института Скриппса Кристиана Андерсена. Он считает, что геномы 27 вирусов 2019-nCoV имели последнего общего предка около 1 октября 2019 года.

Такое исследование ставит под вопрос правдивость распространяемой властями информации. Исследователи отметили, что между 11 и 18 января сообщений о новых случаях заражения не было вообще. А способность передачи вируса от человека к человеку была подтверждена лишь 18-го января. 

Напомним, ранее сообщалось, что китайские летучие мыши оказались источником пневмонии.

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Теги: Китай, коронавирус, 2019-nCoV
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