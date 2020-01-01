Ученым не удалось опровергнуть теории Галилея и Эйнштейна

Двухлетний эксперимент лишь подтвердил правоту ученых.

В XVII веке астроном и физик Галилео Галилей поднялся на вершину Пизанской башни и сбросил два пушечных ядра разного размера. Он пытался продемонстрировать свою теорию - которую Альберт Эйнштейн позже обновил и добавил в свою теорию относительности - что объекты падают с одинаковой скоростью независимо от их размера.

Читай также: Эйнштейн был прав: Ученые объявили о начале новой эры в астрономии

Ученые во главе с директором по исследованиям Парижской обсерватории Национального центра научных исследований Франции Питером Вольфом на протяжение двух лет проводили опыты, сбрасывая два объекта различной массы в свободное падение. Сами объекты находились на спутнике. Группа ученых пришла к выводу, что Галилей и Эйнштейн были правы: объекты падали со скоростью, которая отличалась в пределах двух триллионных процентов.

Вольф и международная группа исследователей, включая ученых из Национального центра космических исследований Франции и Европейского космического агентства, намеревались проверить основополагающую идею Эйнштейна и Галилея о том, где бы вы ни проводили эксперимент, независимо от того, как вы его ориентировали и с какой скоростью вы движетесь в пространстве, объекты будут падать с той же скоростью.

Исследователи поместили два цилиндрических объекта - один из титана, а другой - платины - друг в друга и погрузили их на спутник. По словам Вольфа, орбитальный спутник естественным образом "падал", потому что на него не действовали силы. Они подвешивали цилиндры в электромагнитном поле и бросали предметы.

Читай также: Правоту Эйнштейна подтвердили на черных дырах

По словам Вольфа, из сил, которые исследователи должны были приложить, чтобы удержать цилиндры на месте внутри спутника, команда определила, как цилиндры падали и с какой скоростью они падали.

И, конечно же, команда обнаружила, что два объекта упали почти с одинаковой скоростью, в пределах двух триллионных процентов. Это говорит о том, что Галилей был прав. Более того, они бросали объекты в разное время в течение двухлетнего эксперимента и получали тот же результат, предполагая, что теория относительности Эйнштейна также была правильной.

Их тест был на порядок более чувствительным, чем предыдущие тесты. Несмотря на это, исследователи опубликовали только 10% данных эксперимента, и они надеются провести дальнейший анализ остальных.

По словам Вольфа, неудовлетворенные таким ошеломляющим уровнем точности, ученые собрали несколько новых предложений для проведения подобных экспериментов с повышенной чувствительностью на два порядка. Кроме того, некоторые физики хотят проводить подобные эксперименты в мельчайших масштабах с отдельными атомами разных типов, такими как рубидий и калий, добавил он.

Результаты были опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что в сеть попали более пяти тысяч документов об открытиях молодого Эйнштейна.